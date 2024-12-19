無人駕駛計程車市場 Waymo愈做愈大

乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡╱攝影）

據科技媒體「The Verge」的報導，2024年在其他無人計程車公司不是停擺，就是因沒錢被迫關門的情況下，Waymo卻愈做愈大、愈做愈穩。

Waymo於18日公布了一組亮眼的數字「400萬」。這是它在鳳凰城、舊金山 和洛杉磯 ，提供的無人駕駛載客服務總數。整體加起來總載客數達到了500萬次，今年是成長最快的一年。務範圍已經累積到500平方哩。接下來，Waymo還計畫進軍亞特蘭大和邁阿密，並計畫到日本測試。載客總時長100萬小時，幫助減少超過600萬公斤的二氧化碳排放。

Waymo還給每位乘客準備了「年度回顧」。打開Waymo One app能看到自己的乘車數據，包含行駛的里程、減少的碳排放、還有最常去的地方。今年最熱門的地點分別是，亞歷桑納州鳳凰城的天港國際機場、舊金山的渡輪大樓、洛杉磯的The Grove購物中心。預計未來機場服務果然是未來的大趨勢。

The Verge報導稱，雖然Waymo成績亮眼，但也不是沒有壓力。如監管問題、關稅影響，甚至政策的不確定性，都是接下來的挑戰。另外，高昂的成本也是硬傷。現在Waymo主打「高級叫車服務」，類似Uber Black，搭載Jaguar I-Pace車型。目前每週提供17.5萬次載客服務，離回本還有段距離。

此外，Waymo的服務內容還不夠廣。目前它只有鳳凰城的機場接送。如果想在更多城市立足，還必須增加高速公路駕駛和其他城市機場接送服務，讓大家更方便地把Waymo當成日常代步工具。

據了解，Waymo在其網站上公布了多組數據，以證明無人駕駛比人類駕駛員更安全，但還是免不了遇到困擾。如偶爾有車輛被破壞，甚至發生過和緊急車輛發生行駛衝突的情況。