日漫周邊產品發售 聖荷西門店大排長龍

門店在發售當日12點開始對有事先拿到購買券的顧客分批發售。(記者徐蓓蓓╱攝影)

近年來日系娛樂文化在灣區 年輕族群中愈來愈流行。目前一款日系娛樂品牌周邊產品發行,竟然引來灣區年輕人大排長龍,隊伍一直排到門店所在購物廣場外面。

據悉讓灣區年輕人趨之若鶩的這款周邊,是日本 少年漫畫「One Piece (海賊王)」主題的集換式卡牌「新世界的皇帝(Emperors in the New World)」的英文版。為了紀念尾田榮一郎的這部知名漫畫連載25周年,日本大型玩具供應商萬代(Bandai)在2022年7月推出了以該漫畫為主題的集換式卡牌遊戲。

灣區年輕人趨之若鶩的這款周邊是日本少年漫畫「One Piece (海賊王)」主題的集換式卡牌「新世界的皇帝(Emperors in the New World)」的英文版。(記者徐蓓蓓╱攝影)

萬代聖荷西 店的負責人介紹,其北美公司大約每三個月推出一套新的卡牌。門店在發售當日12點開始對有事先拿到購買券的顧客分批發售。購買券則是早上9時開始根據排隊順位發放,每人限購兩套,每套100元。

來自東灣聖拉蒙的曾女士母子是一早駕車前來,8時就趕到。彼時隊伍已經一直排到購物廣場邊緣的垃圾桶旁邊。母子倆拿到的購買券是下午2時半的時段,因此兩人先去購物,吃完午飯再來排隊。據曾女士說,排在前面的有昨天夜裡就過來的。

曾女士表示,自己不懂這類產品,但因為孩子喜歡,所以常常陪他過來。但明顯感到排隊的人越來越多。上一套卡牌發售時,8點鐘到還可以拿到下午1點半左右的進店購買時段,這次就只能拿到2點半的。

曾女士的兒子表示,自己小的時候就玩寶可夢的集換式卡牌。現在海賊王的卡牌不僅自己收集,更是和朋友一起娛樂交往的重要內容。他還表示,雖然有很多人通過高價轉賣卡牌賺錢,但自己並沒有這樣做。

同在排隊另一位陳先生則表示,是幫自己兩個弟弟來買。一位買了兩盒卡牌的婆婆離開的時候正碰到看上去像剛剛放學趕來的孫子。婆婆沒有多說,只是把卡牌遞給孫子。

「海賊王」2年多前通過萬代公司發行同主題集換式卡牌之初就表示了通過這一周邊產品跨足海外市場,帶動全球熱潮的野心。由串流平台Netflix拍攝,2023年8月上線的真人版「海賊王」劇。