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聖心社區服務中心「節日分發周」活動 送出700份食品盒

記者龔玥／聖荷西報導
志願者有條不紊進行發放食品盒工作。（記者龔玥／攝影）
志願者有條不紊進行發放食品盒工作。（記者龔玥／攝影）

南灣地區最大的非營利組織之一，聖心社區服務中心（Sacred Heart Community Service）16日啟動「節日分發周」活動，為需要幫助的家庭提供節日食品和物資。活動持續到17日，共計畫向約700個家庭分發節日食品盒，為他們帶去溫暖和希望。類似的行動在感恩節期間也舉辦，為數千家庭送去了關懷與支持。

食品盒中裝滿了包括火雞、火腿、雞肉和其他節日食品在內的豐富食材，幫助家庭為節日餐桌做好準備。除了食品分發外，慈善機構還將在周三開始向兒童贈送節日玩具，幫助社區的孩子們度過溫暖的假期。

義工展現出高效的團隊合作與真摯的服務熱情。他們有條不紊地整理食品、確認領取名單並協助分發，確保每個家庭都能順利領取物資。

服務中心門口排起長龍。（記者龔玥／攝影）
服務中心門口排起長龍。（記者龔玥／攝影）

活動首日，聖心社區服務中心門外一大早就排起了長隊，居民們耐心等待領取物資。義工則忙碌而高效地搬運食品、核對領取名單，並協助社區居民完成物資領取。

主辦單位表示，聖心社區服務中心不僅在節日期間組織特殊活動，平日裡也全年接受食品捐贈並分發給有需要的家庭。此外，玩具捐贈仍在持續接受，所有的善款和物資都將用於支持南灣居民的日常需求和特殊假期計畫。

聖心社區服務自創立以來，一直致力於通過提供基本服務、組織社區行動和推廣社會正義，為需要幫助的家庭帶來改善生活的機會。節日食品盒分發活動是其年度重要項目之一，不僅在聖荷西居民中建立了深厚的信任和依賴，也激勵了更多人加入到關懷社區的行動中來。

主辦方呼籲更多志願者與捐助者參與，共同為社區的未來帶來改變。聖心社區服務中心相信，只有通過愛、服務和分享，社區才能在支援彼此中變得更加緊密和強大。

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