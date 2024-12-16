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舊金山國際機場 迎聖誕節旅遊高峰 預計客流量創新高

記者李怡╱舊金山報導
為應對節假日新增客流量，舊金山機場安置大批自助辦理登記服務機。（記者李怡╱攝影）
為應對節假日新增客流量，舊金山機場安置大批自助辦理登記服務機。（記者李怡╱攝影）

舊金山國際機場和美國運輸安全管理局15日的聯合聲明，隨著聖誕和新年假期的臨近，舊金山國際機場 (SFO)正準備迎接繁忙的旅遊季節。預計旅客人數將接近疫情前的水平，多數民眾會選擇乘機與家人團聚或外出度假。

舊金山機場預計，從 12月15日到1月2日，將有超過250萬名旅客進出舊金山國際機場，與去年同期相比增長7%。單日客流量的高峰預計出現在12月22日星期五，當天約有17萬名旅客，成為今年最繁忙的旅遊日之一。

機場發言人雅克爾(Doug Yakel)表示，SFO正與航空公司、聯邦運輸安全管理局(TSA)以及其他合作夥伴密切合作，確保繁忙時期機場運作順暢。SFO的熱門國內航線包括洛杉磯、西雅圖、紐約和拉斯維加斯，而東京、倫敦和墨西哥城則是最受歡迎的國際目的地。今年國際旅遊，預計將增長10%，因沒有任何如疫情的限制以及新增的航班選擇。

為應對客流高峰，SFO已在各航廈和安檢口部署了更多的工作人員。TSA的安檢等待時間預計平均為25到30分鐘，高峰期可能超過45分鐘。機場建議旅客提前兩小時抵達辦理國內航班登機手續，三小時用於國際航班。

為了進一步緩解擁堵，SFO擴大了快速通道(Fast Track lanes)的使用範圍，適用於已完成預檢的旅客，並在多個航廈新增了自助登機手續辦理機。

根據運輸安全管理局的數據，今年美國機場總客流量預計將達到2019年水平的95%。在SFO，新增的國際航線，如飛往羅馬和馬尼拉的航班，進一步推動了機場的恢復。

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