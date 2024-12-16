2026世足賽 聖市與灣區主辦委員會談判一年多達協議

聖塔克拉拉市與灣區主辦委員會就世界盃舉辦達成初步協定。圖為李維球場。(美聯社)

聖塔克拉拉市日前宣布，經過一年多的深入談判，聖塔克拉拉市與灣區 主辦委員會（Bay Area Host Committee，BAHC）就2026年國際足聯男子世界盃 比賽在李維球場（Levi's Stadium）舉辦的關鍵條款達成初步協定。這項協議標誌著灣區成為全球最受矚目的體育盛事之一的主要承辦方，邁出了關鍵一步。

根據協定，與國際足聯簽訂的體育場協定下的所有義務將由灣區主辦委員會承擔，預計將承擔高達5000萬元的賽事相關費用，包括運營支出、城市服務費用以及場地升級費用。此外，灣區主辦委員會還將償還聖塔克拉拉市規畫和活動相關費用，初步估計為1200萬元。

聖塔克拉拉市經理格羅根（Jovan Grogan）表示：「與灣區主辦委員會的擬議協議將有效保護聖塔克拉拉市免受即將到來的世界盃比賽的財政風險。與此同時，我們也確保主辦委員會擁有滿足國際足聯要求的必要資源。這是一次多方共贏的合作。」

灣區主辦委員會將完全承擔在2026年6月13日至7月1日期間舉辦的6場世界盃比賽的運營責任。這些支出包括場地升級，以符合國際足聯標準。為確保市政府和體育場管理局從賽事中獲益，協定規定，每張世界盃門票將收取6元的附加費，所得將用於支持市府和管理局的相關開支。

灣區主辦委員會需按月支付活動籌備費用，其中50%需在2026年5月1日前支付，25%在2026年6月22日 前支付，剩餘款項在活動結束後結清。若灣區主辦委員會未能履行財務義務，49人隊（the 49ers organization）旗下的TeamCo將承擔其擔保責任，進一步缺口將通過賽事門票附加費補足。

聖塔克拉拉市政府工作人員和灣區主辦委員會將於2025年1月28日將協議提交給市議會和體育場管理局審議。屆時，協議的最終條款將在會議前公布，以供公眾和利益相關方審閱。