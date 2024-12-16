聖荷西17歲少女 在家中被強行帶走 警方呼籲提供線索

聖荷西警察局向公眾徵集線索。（聖荷西警察局提供）

聖荷西 警察局（SJPD）近日正在全力調查一起綁架事件。案件發生在13日晚約10時48分，地點位於 Lexington Drive 1300號路段。嫌疑人強行闖入一名未成年女性住所，將其劫持並駕車逃離現場。

警方的初步調查顯示，25歲的男性嫌疑人皮門特爾（Noah Pimentel）在事發時進入17歲少女布拉沃（Yasmin Carrera-Bravo）的家中，將她強迫帶到其車輛中。布拉沃的父親和另一名成年女性發現情況後，奮力試圖將少女從嫌疑人駕駛的車輛中解救出來。

然而，嫌疑人無視阻攔，倒車時撞擊了試圖干預的成年女性。而後嫌疑人則帶著布拉沃迅速駕車逃離。

被綁架的布拉沃是一名17歲的未成年女性，警方描述她身高約5呎2吋，體重100磅，擁有粉色頭髮和棕色眼睛。事發時，她身穿灰白色睡衣，可能仍保持這一特徵。

嫌疑人諾亞·皮門特爾被描述為身高5呎9吋，體重155磅，黑髮棕眼，25歲。據目擊者稱，皮門特爾駕駛一輛2006年銀色本田 雅閣，車牌號為9NNZ977。這輛車可能缺少一個前保險 杠，或許有助於車輛識別。

聖荷西警方已發布未成年人被綁架的Amber Alert警報，並呼籲公眾積極提供線索，無論是關於布拉沃的下落，還是嫌疑車輛的行蹤。警方表示，任何線索，無論看起來多麼微小，都可能成為解救受害者和抓捕嫌疑人的關鍵。

警方表示，已動員多部門協作，包括使用監控錄影追蹤嫌疑人逃跑的路徑，並與受害者家屬密切合作，瞭解可能的案情背景，以便更有效地開展搜救工作。

警方希望公眾能夠提供關於布拉沃或嫌疑人皮門特爾的任何資訊，可以撥打聖荷西警察局熱線669-210-9284，或直接撥打911報告緊急情況。