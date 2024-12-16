我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

聖荷西17歲少女 在家中被強行帶走 警方呼籲提供線索

記者龔玥╱聖荷西報導
聖荷西警察局向公眾徵集線索。（聖荷西警察局提供）
聖荷西警察局向公眾徵集線索。（聖荷西警察局提供）

聖荷西警察局（SJPD）近日正在全力調查一起綁架事件。案件發生在13日晚約10時48分，地點位於 Lexington Drive 1300號路段。嫌疑人強行闖入一名未成年女性住所，將其劫持並駕車逃離現場。

警方的初步調查顯示，25歲的男性嫌疑人皮門特爾（Noah Pimentel）在事發時進入17歲少女布拉沃（Yasmin Carrera-Bravo）的家中，將她強迫帶到其車輛中。布拉沃的父親和另一名成年女性發現情況後，奮力試圖將少女從嫌疑人駕駛的車輛中解救出來。

然而，嫌疑人無視阻攔，倒車時撞擊了試圖干預的成年女性。而後嫌疑人則帶著布拉沃迅速駕車逃離。

被綁架的布拉沃是一名17歲的未成年女性，警方描述她身高約5呎2吋，體重100磅，擁有粉色頭髮和棕色眼睛。事發時，她身穿灰白色睡衣，可能仍保持這一特徵。

嫌疑人諾亞·皮門特爾被描述為身高5呎9吋，體重155磅，黑髮棕眼，25歲。據目擊者稱，皮門特爾駕駛一輛2006年銀色本田雅閣，車牌號為9NNZ977。這輛車可能缺少一個前保險杠，或許有助於車輛識別。

聖荷西警方已發布未成年人被綁架的Amber Alert警報，並呼籲公眾積極提供線索，無論是關於布拉沃的下落，還是嫌疑車輛的行蹤。警方表示，任何線索，無論看起來多麼微小，都可能成為解救受害者和抓捕嫌疑人的關鍵。

警方表示，已動員多部門協作，包括使用監控錄影追蹤嫌疑人逃跑的路徑，並與受害者家屬密切合作，瞭解可能的案情背景，以便更有效地開展搜救工作。

警方希望公眾能夠提供關於布拉沃或嫌疑人皮門特爾的任何資訊，可以撥打聖荷西警察局熱線669-210-9284，或直接撥打911報告緊急情況。

聖荷西 本田 保險

上一則

狄更斯聖誕集市在牛宮上演 沉浸式體驗英國維多利亞時期的大街小巷

下一則

舊金山國際機場 迎聖誕節旅遊高峰 預計客流量創新高

延伸閱讀

洛杉磯2華人「殺豬盤」詐騙幾十萬 警方用此法誘捕歸案

洛杉磯2華人「殺豬盤」詐騙幾十萬 警方用此法誘捕歸案
聖荷西市府、州大 攜手Nvidia攻AI

聖荷西市府、州大 攜手Nvidia攻AI
聖荷西警強化假期巡邏 重點打擊酒駕、藥物影響危險行為

聖荷西警強化假期巡邏 重點打擊酒駕、藥物影響危險行為
重大擴張 Nvidia租下加州聖荷西10萬平方呎大樓

重大擴張 Nvidia租下加州聖荷西10萬平方呎大樓
各級政府機構齊聚聖荷西 共繪AI藍圖

各級政府機構齊聚聖荷西 共繪AI藍圖

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金