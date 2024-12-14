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王品鍋物首度在美亮相 iTaiwan Foods周末邀你嘗鮮

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
iTaiwan Foods「台灣美食文化節」盛會引進台灣王品集團旗下品牌，僑胞在美國也能嘗到正宗的台灣火鍋與燒肉美食。（記者葛歆睿 / 攝影）
iTaiwan Foods「台灣美食文化節」盛會引進台灣王品集團旗下品牌，僑胞在美國也能嘗到正宗的台灣火鍋與燒肉美食。（記者葛歆睿 / 攝影）

經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出「TAIWAN SELECT」品牌，攜手 iTaiwan Foods 帶來道地的「台灣美食文化節」盛會，最後一個檔期引進台灣王品集團旗下知名鍋物品牌「石二鍋」、「聚」以及燒肉品牌「原燒」，12月14日、15日周末兩天並有店內試吃活動。

iTaiwan Foods聖荷西門市店長Claire介紹，「石二鍋」、「聚」和「原燒」都是王品集團旗下的連鎖餐廳，所推出的湯料、醬料都是原汁原味，一點不輸專業料理，而且操作起來簡單方便。這次優惠活動集合了王品集團的鍋物精品，除了單品特價，並推出限量超值組合包，只要37元，大約是原價的8.4折。

王品系列鍋物推出限量超值組合包內容有一包「聚北海道藥膳滋養鍋」湯底、一包「石二鍋鮮菇百味蔬食鍋」湯底，以及一罐「石二鍋沙茶醬」，並加碼再贈送「原燒濃口燒肉醬」（味噌或水果風味二選一）。

Claire表示，這是王品集團產品首次在美國亮相，大批顧客慕名而來，這周剛到貨就賣掉了七成，於是又立刻補貨。在本周末的試吃活動上將提供高麗菜、菇類，消費者可以品嚐甘醇滋補的北海道藥膳滋養鍋、多用途的鮮菇百味蔬食鍋、以及石二鍋獨家秘製醬料。

來美三年多的Niki告訴記者，她每次回台灣都必吃石二鍋。「他們家的湯頭非常鮮甜，蠻好吃的，而且品質很好，」她說，「現在可以在美國買到湯底，蠻方便的。」

家住巴洛阿圖的Joanne專程到iTaiwan聖荷西門市購物，她最喜歡這裡賣的貢丸、蘿蔔糕和海鹽焦糖薏仁。「和別的地方不一樣，這家店東西都是台灣來的，是正宗的台灣味，而且種類很多，超級市場買不到。」她說

iTaiwan活動北加聖荷西、南加奇諾岡以及羅蘭岡三個門市同步進行，除了王品全系列商品外，還有其他限定商品八折優惠或超值組合價，購物滿39元即贈限定「福熊提袋」，打卡經典夜市童玩遊戲，人人有獎，現場有現金折價券5元可以拿。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709

羅蘭岡門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

iTaiwan Foods同時也推出線上購物平台，可至網站（https://itaiwanfoods.com）購物，滿99美元免運費，精選活動商品85折起。

iTaiwan Foods聖荷西門市店長Claire介紹，這是王品集團產品首次在...
iTaiwan Foods聖荷西門市店長Claire介紹，這是王品集團產品首次在美國亮相，大批顧客慕名而來，這周剛到貨就賣掉了七成，於是又立刻補貨。（記者葛歆睿 / 攝影）
12月14日、15日周末兩天iTaiwan Foods將在店內舉行試吃活動。（記...
12月14日、15日周末兩天iTaiwan Foods將在店內舉行試吃活動。（記者葛歆睿 / 攝影）

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