第1波風暴暫時停歇 第2波風暴周末將至 降雨強度更大

灣區本周末將迎來近期第二波風暴，在內華達塞拉山脈周六預計最高海拔地區降雪量將達3呎，當局也發布偏遠地區雪崩警報。(圖取自塞拉雪崩中心臉書)

灣區 第一波風暴暫時停歇，但本周末將迎來第二波風暴，預計會有更猛烈強風、暴雨 與巨浪。國家氣象局預測，降雨強度將更大，風速將增加、範圍擴大，海灘變得非常危險，當局警示，「絕對沒有理由」(absolutely no reason)前往海邊。

「聖荷西信使報」報導，氣象局指出，本月由三個部分組成的風暴系列中，第二個部分於13日周五開始抵達灣區，並成為連三波風暴中、最強大的部分。

國家氣象局氣象學家莫乾德(Joe Merchant)表示，降雨將先抵達，然後一夜之間直至14日周六上午與下午，風勢會變得非常強大。

馬連縣、蘇諾瑪縣、納帕線等北灣地區，13日開始出現小雨，並且持續降雨，東灣與南灣於13日晚間與14日將受到雨勢影響。

在這三場風暴潮中的第二波風暴，東灣與南灣預計將至少降雨1吋。其風暴系統比前一波11日帶來的降雨更強，先前，聖塔克拉拉縣降雨、嚴重影響49人隊比賽，這是原本氣象預報會有相對乾燥天氣、可進行比賽，出現的意外變化。

莫乾德分析，第二波風暴的降雨，表現超乎預期，是在有強大活躍風暴系統下發生。

氣象預測，13日晚間風暴系統將導致洪水 與高海浪，氣象局已發布沿海洪水警告；高浪警告(high surf warning)持續至14日周六。16日周一夜晚10時也將發布高浪警告。

莫乾德13日提醒民眾，遠離海灘，在接下來的36-48小時，絕對沒有理由接近海岸。

莫乾德表示，西北地區水面上低壓正在深化，前方有南風氣流，隨著風暴加深增強，增加氣流。沿海地區風力最強，但內陸地區風力也相當強大。

在內華達塞拉山脈(Sierra Nevada)14日周六預計最高海拔地區降雪量將達3呎，大部分雪量預期在14日發生。氣象部門也發布偏遠地區雪崩警報。

雨勢將於14日下午稍晚開始減弱，灣區天氣可稍舒緩，直至16日周一的三場風暴中最後一場風暴到來。預計第三波風暴降雨，將比先前本周橫掃灣區風暴更大些，但沒有周末風暴來得強。