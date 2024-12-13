寒冬取暖 聖荷西發布安全指引

聖荷西市府公布取暖安全提示。（翻攝自聖荷西市府）

隨著冬季到來氣溫逐漸下降，取暖設備成為家庭中不可或缺的一部分。聖荷西 市府表示，使用或維護不當的加熱設備可能帶來極大的安全隱患。據統計，每年12月至次年2月的三個月內，近一半火災與家庭取暖不當有關，取暖相關的火災更是造成家庭火災傷亡的主要原因之一。

儘管風險存在，但透過遵循一些簡單的安全建議，大多數取暖火災是可以預防的。專家提供了十大取暖安全提示，幫助居民在冬季保持溫暖的同時確保安全。

安裝並定期測試煙霧報警器和一氧化碳探測器，煙霧報警器和一氧化碳探測器對減少火災傷亡至關重要。每月至少測試一次設備，每年更換一次電池。確保床上用品、窗簾等易燃物與取暖設備保持至少3英尺的距離。將加熱設備直接插入牆壁插座，避免使用延長線或電源插座板，這樣可防止電路超載。

使用加熱設備前檢查電線是否有損壞。如果發現問題，立即更換，切勿嘗試自行修理。每年請專業人士對加熱設備和煙囪進行清潔和檢查，避免因設備維護不當而引發火災。

入睡或離家前，確保火源完全熄滅。撥開餘燼，覆蓋灰燼，並撒上一層小蘇打後讓其冷卻。壁爐前安裝堅固的螢幕，防止火花飛出，並保護兒童和寵物遠離火源。

離開房間或上床睡覺前，務必關閉並拔掉可擕式加熱器的電源。加熱器應放置在地板等平穩的表面上，避免放置于桌子等高處。禁止將取暖器作為烘乾設備，切勿將毛巾、襪子等衣物掛在取暖設備上，以免發生火災。

冬季是火災高發的季節，透過提高警惕和實施預防措施，絕大多數事故是可以避免的。消防部門提醒公眾，取暖安全從細節做起，讓這個冬天溫暖且安心。