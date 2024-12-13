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台灣美食文化節 王品火鍋燒肉試吃還有優惠價

記者江碩涵／聖荷西報導
iTaiwan Foods表示，這期「台灣美食文化節」活動即日起至12月15日止，王品系列鍋物推出限量超值組合包。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods表示，這期「台灣美食文化節」活動即日起至12月15日止，王品系列鍋物推出限量超值組合包。（iTaiwan Foods提供）

台灣經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出「TAIWAN SELECT」品牌，攜手iTaiwan Foods帶來道地的「台灣美食文化節」盛會，活動進入倒數階段。這次檔期引進台灣王品集團旗下知名鍋物品牌「石二鍋」、「聚」以及燒肉品牌「原燒」，僑胞在美國也能嘗到正宗的台灣火鍋與燒肉美食。

北加州進入冬季，伴隨著冷冷的冬雨，沒有什麼比圍坐一桌，享受熱氣騰騰的火鍋更能驅走寒意。尤其火鍋又最具有團圓的意象，隨著年底節慶到來，有許多聚會的機會，家中隨時備著火鍋高湯，也相當方便。

iTaiwan Foods表示，這期「台灣美食文化節」活動即日起至12月15日止，王品系列鍋物推出限量超值組合包，內容有一包聚北海道藥膳滋養鍋湯底、石二鍋鮮菇百味蔬食鍋以及一罐石二鍋沙茶醬，只要37元，並加碼再贈送原燒濃口燒肉醬（味噌或水果風味二選一）。火鍋湯底可以搭配西北凍豆腐、各種菇類以及高麗菜，備好料，隨時都可以上桌。

王品旗下「聚北海道藥膳鍋」嚴選北海道昆布作為湯頭湯底，溶入多種藥膳食材精華製成，湯頭清爽甘醇帶蔘鬚清香，健康養生，素食者也可食用。

iTaiwan Foods「台灣美食文化節」盛會引進台灣王品集團旗下知名鍋物品牌...
iTaiwan Foods「台灣美食文化節」盛會引進台灣王品集團旗下知名鍋物品牌「石二鍋」、「聚」以及燒肉品牌「原燒」，僑胞在美國也能嘗到正宗的台灣火鍋與燒肉美食。（iTaiwan Foods提供）

石二鍋鮮菇百味蔬食鍋也是素食者可食用，選用各式蔬果並搭配昆布、香菇提鮮，佐以紅棗、枸杞，增添淡淡藥膳香韻，金黃色蔬果湯底喝起來甘醇香甜，百搭湯底簡單煮都好喝。

12月14日、15日周末兩天並有試吃活動，北加聖荷西、南加奇諾岡以及羅蘭岡門市皆同步舉行，現場邀請消費者親臨品嘗石二鍋獨家秘製醬料、甘醇滋補的北海道藥膳滋養鍋以及多用途的鮮菇百味蔬食鍋。

iTaiwan表示，除了王品全系列商品試吃外，目前活動推出限定商品八折優惠或超值組合價，購物滿39元即贈限定「福熊提袋」，打卡經典夜市童玩遊戲，人人有獎，現場有現金折價券5元可以拿。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131。

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709。

羅蘭岡門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748。

iTaiwan Foods同時也推出線上購物平台，可至網站（https://itaiwanfoods.com）購物，滿99美元免運費，精選活動商品85折起。

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