聖荷西任命新財務總監 明年1月上任

聖荷西市新任財務總監奧伯格。（聖荷西政府提供）

聖荷西 市經理馬奎爾(Jennifer Maguire)11日宣布，經過全國範圍的招聘， 奧伯格(Maria Öberg)被任命為聖荷西市新任財務總監，並已獲得市議會確認。奧伯格將於2025年1月5日履職，擔任這一關鍵職位，負責管理、保護和報告市政府的財政資源。

馬奎爾說：「瑪麗亞的豐富金融經驗將幫助我們繼續推動長期的財務穩定，造福我們的社區和投資 者，同時確保我們的金融政策不斷現代化。」她指出，聖荷西市已經多次被評為美國大城市中財務管理最優秀的城市之一，其債券經常獲得最高級別的評級。

聖荷西市市長馬漢也歡迎對奧伯格的任命：「我們非常高興瑪麗亞能從聖塔克拉拉縣回到聖荷西，我期待她帶領財務部門繼續確保強大的財務管理，並在採購方面進行創新。」

奧伯格擁有超過23年的政府財政管理經驗，她的職業生涯始於2001年，在聖荷西市財務部擔任金融分析師。此後，奧伯格曾在聖塔克拉拉谷水利局擔任財務/債務融資官。

她於2010年回到聖荷西市，先後擔任多個職位，包括財務部門經理。她曾為14億元的投資組合、50億元債務組合以及前重建局30億元債務組合提供指導和監督。

2014年，奧伯格成為艾姆瑞維爾市的財務總監，負責管理該市3400萬元的運營預算 以及3.8億元的資本改善計畫。她於2016年加入聖塔克拉拉縣，擔任第一位縣財政管理員，最近擔任聖塔克拉拉縣的財務總監，監督該縣的各種金融活動和項目。

奧伯格說：「能夠回到聖荷西市，我感到無比榮幸和興奮。我的公共服務生涯正是在這裡開始的。我非常感激市經理、市長和市議會對我領導財務部門的信任。」她表示，自己期待與市政領導和部門員工合作，保持聖荷西市的財務健康，並探索新的流程改進和舉措，以增強對社區的服務。

奧伯格擁有聖地牙哥大學的工商管理碩士學位，愛荷華州立大學的政治學碩士學位，以及愛荷華州路德學院的政治學學士學位。

聖荷西市的年度運營預算為24.3億元。財務總監負責管理、保護和報告市政府的財務資源，確保提升居民、企業和投資者的財務狀況。