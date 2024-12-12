11退伍軍人獲表彰 志願者贈手工英勇獎被

桑尼維爾贈送英勇獎被表彰退伍軍人。（桑尼維爾政府提供）

矽谷 英勇獎協會(Silicon Valley Quilts of Valor)日前在當地老年中心舉辦頒獎典禮，以表彰11名退伍軍人為國家做出的傑出貢獻。這些退伍軍人分別來自不同時期和不同戰場，代表了無數為國家服務的英雄。

作為此次活動的核心環節，每位退伍軍人都獲贈了一條手工製作的「英勇獎被」(Quilt of Valor)。這些精心縫製的被子不僅是傳家寶，更是對退伍軍人奉獻精神的深切感謝。頒獎現場氣氛溫馨而感人，退伍軍人們圍坐一堂，分享著彼此的經歷與榮光。

受表彰的退伍軍人中，最年長的是查理斯·B。他曾在朝鮮戰爭期間服役，並在空軍服役長達20年。查理斯的服役生涯中包括駕駛C-130運輸機參與越南 戰場的行動，為國家立下戰功。他的故事成為現場的焦點，贏得了陣陣掌聲與敬意。

此外，參加此次活動的退伍軍人還包括多位在「911」事件後參軍的年輕一代。他們曾參與「伊拉克自由行動」和「持久自由行動」等重要任務，用青春和熱血捍衛了國家的安全與自由。

志願者們為此次活動精心製作了11條手工獎被。每一條被子都融入了紅、白、藍三色的設計項目，象徵著愛國精神和退伍軍人的英勇無畏。獎被的製作團隊表示，這不僅是一件藝術品，更是一份發自內心的感謝，每一針每一線都代表著對這些英雄的深深敬意。

獲獎退伍軍人表示，這些獎被不僅溫暖了他們的身體，更溫暖了他們的心靈。這樣的表彰活動讓退伍軍人感受到，社會並沒有忘記他們的付出。