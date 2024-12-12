Caltrain假日列車成灣區節日亮點 上萬居民同歡

Caltrain假日列車駛入人頭攢動的桑尼維爾站。（記者龔玥╱攝影）

備受期待的加州 火車（Caltrain）假日列車於8日結束了今年的旅程，為灣區 的家庭和社區注入了濃厚的節日氣氛。這項由加州火車主辦的活動不僅僅是一列節日裝飾的火車，更是灣區的一項傳統盛會，每年都吸引著成千上萬的居民參與，共同感受節日的活力。

Caltrain假日列車途經灣區的多個車站，每一站都被打造成節日慶典的中心，吸引了大量居民前來參與。沿途的燈光秀、節日表演、聖誕老人和互動節目，讓每個網站都充滿了笑聲與溫暖。

南灣的桑尼維爾站是今年假日列車的最後一站。當晚，儘管天氣微涼，但卻絲毫未減居民們的熱情。火車尚未到站，月台上已經擠滿了前來慶祝的家庭。人群中有孩子牽著父母的手，興奮地等待著火車的到來，也有朋友相聚，三五成群地合影留念。

假日列車略晚於預計時間駛入月台，但隨著車頭的燈光逐漸映入人們的視線，現場氣氛瞬間達到高潮。車頭掛著麋鹿彩燈，耀眼而溫馨，車身點綴著無數彩燈，拼成了星星、麋鹿、雪花和花環等各種節日圖案。

列車到站後，活動的熱鬧氛圍隨之展開。聖誕老人和他的助手們從車上緩緩走下，向人群揮手致意，為孩子們帶來了無盡的歡樂。身著盛裝的薑餅人和企鵝人偶與孩子們熱情互動，握手、合影。

此外，火車尾部的迷你舞台成了當晚的亮點之一。工作人員在這裡製造人工雪花，伴隨著音樂載歌載舞，為人群呈現了一場小型的節日歌舞表演。孩子們爭相伸手接住「飄落」的雪花，而成人們則用手機記錄下這一浪漫的瞬間。火車離開月台時，聖誕老人站在最後一節車廂，向人們揮手告別。離別的場景溫馨又不舍，為這一年度活動畫上了圓滿句號。

假日列車的使命不僅在於傳播歡樂，更在於凝聚社區愛心，關懷弱勢群體。在活動期間，主辦方呼籲參與者捐贈全新的未包裝玩具。這些玩具被收集後，將通過基金會分發給灣區有需要的兒童。

一位家長受訪時說：「這是一次非常有意義的活動，不僅讓孩子們感受到了節日的歡樂，也讓他們學會了如何與他人分享愛和關懷。」