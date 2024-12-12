Caltrain假日列車成灣區節日亮點 上萬居民同歡
備受期待的加州火車（Caltrain）假日列車於8日結束了今年的旅程，為灣區的家庭和社區注入了濃厚的節日氣氛。這項由加州火車主辦的活動不僅僅是一列節日裝飾的火車，更是灣區的一項傳統盛會，每年都吸引著成千上萬的居民參與，共同感受節日的活力。
Caltrain假日列車途經灣區的多個車站，每一站都被打造成節日慶典的中心，吸引了大量居民前來參與。沿途的燈光秀、節日表演、聖誕老人和互動節目，讓每個網站都充滿了笑聲與溫暖。
南灣的桑尼維爾站是今年假日列車的最後一站。當晚，儘管天氣微涼，但卻絲毫未減居民們的熱情。火車尚未到站，月台上已經擠滿了前來慶祝的家庭。人群中有孩子牽著父母的手，興奮地等待著火車的到來，也有朋友相聚，三五成群地合影留念。
假日列車略晚於預計時間駛入月台，但隨著車頭的燈光逐漸映入人們的視線，現場氣氛瞬間達到高潮。車頭掛著麋鹿彩燈，耀眼而溫馨，車身點綴著無數彩燈，拼成了星星、麋鹿、雪花和花環等各種節日圖案。
列車到站後，活動的熱鬧氛圍隨之展開。聖誕老人和他的助手們從車上緩緩走下，向人群揮手致意，為孩子們帶來了無盡的歡樂。身著盛裝的薑餅人和企鵝人偶與孩子們熱情互動，握手、合影。
此外，火車尾部的迷你舞台成了當晚的亮點之一。工作人員在這裡製造人工雪花，伴隨著音樂載歌載舞，為人群呈現了一場小型的節日歌舞表演。孩子們爭相伸手接住「飄落」的雪花，而成人們則用手機記錄下這一浪漫的瞬間。火車離開月台時，聖誕老人站在最後一節車廂，向人們揮手告別。離別的場景溫馨又不舍，為這一年度活動畫上了圓滿句號。
假日列車的使命不僅在於傳播歡樂，更在於凝聚社區愛心，關懷弱勢群體。在活動期間，主辦方呼籲參與者捐贈全新的未包裝玩具。這些玩具被收集後，將通過基金會分發給灣區有需要的兒童。
一位家長受訪時說：「這是一次非常有意義的活動，不僅讓孩子們感受到了節日的歡樂，也讓他們學會了如何與他人分享愛和關懷。」
加州火車假日列車的活動已經成為灣區居民每年翹首以盼的節日傳統。這是一項連接社區、傳遞愛心的重要活動。在節日的氛圍中，居民們不僅與家人朋友共度美好時光，也通過玩具捐贈活動為他人帶來溫暖，踐行了節日的給予和分享。
上一則
川普擬禁發H-1B？馬斯克等科技高層料勸阻
下一則
FB留言