涉詐百萬理賠 庫比蒂諾華女遭控保險詐欺重罪

庫比蒂諾華裔女子被控保險詐欺重罪。示意圖。（取自Pexels）

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，據當局稱，一名54歲的庫比蒂諾婦女面臨保險 欺詐重罪(felony insurance fraud)指控，因為調查發現她涉嫌為自己和父親領取了近100萬元的不當長期護理津貼(long-term care benefits)。

加州 保險廳(California Department of Insurance)在10日發布的一份新聞稿中說，前保險中介人卞景津(音譯，Jingjin 「Kathy」 Bian)在2018年8月的一次車禍中背部受傷後，申請在她的人壽保險單上發放長期護理津貼。

據當局稱，2019年，卞景津的保險公司向她發放了30多萬元的賠償，其中包括護理人員報銷。

該公司懷疑其中有保險欺詐，導致州政府展開調查。

保險廳在新聞稿中說：「通過監控觀察到，她在沒有護理人員在場的情況下獨立完成活動，與她聲稱的殘疾和需要護理人員報銷的理由直接矛盾。」

當局表示，卞景津還擔任她81歲父親的法定代表人，父親與她同住，也在同一家公司投保。

據當局稱，2018年2月，父親被診斷出患有帕金森氏症。他提出索賠，要求在保險單上發放長期護理津貼。

「理賠申請稱，他需要動手協助，外出時需要助行器，」保險廳說，該公司於2019年2月批准了理賠申請，並向他發放了60多萬元的理賠款。

保險廳說：「監視器觀察到卞的父親在沒有護理人員在場的情況下獨立活動，與他聲稱的殘疾直接矛盾。」

據當局稱，調查發現，卞景津在所有信件中都被列為她父親的法定代表人。她處理了父親所有的保單信件、護理人員安排和帳單。

周二卞景津因涉嫌這些罪名被傳訊，並定於4月16日再次出庭受審。聖塔克拉拉縣地檢處正在起訴此案。