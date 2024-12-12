我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

前阿縣地檢長官善貞涉政治勒索 法官批准通聯紀錄傳票申請

編譯廖宜怡／綜合報導
公設辯護律師辦公室表示，被罷免的前阿縣地檢長官善貞可能涉及政治勒索，已獲法官批准對官善貞個人電話通聯紀錄發出傳票。（電視新聞截圖）
公設辯護律師辦公室表示，被罷免的前阿縣地檢長官善貞可能涉及政治勒索，已獲法官批准對官善貞個人電話通聯紀錄發出傳票。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣公設辯護律師辦公室（Public Defender's Office）上周透露，為了證明被罷免的前地檢長官善貞（Pamela Price）涉及政治勒索，已向阿拉米達縣法院申請對官善貞個人電話的通聯紀錄發出傳票。法官對此表示，已經批准傳票申請，預計年底前會有結果。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這起爭議的焦點是一名被判謀殺罪的男子湯瑪斯（Jamal Thomas）。湯瑪斯在被定罪後，其辯護律師提出了一份宣誓書，稱官善貞利用她的職位進行政治勒索。

在官善貞於11月5日舉行的選舉中遭到選民罷免後，公設辯護律師加納拉特納（Kathleen Guneratne）隔天即在法庭聽證會上表達了她有意申請傳票，傳票將用於取得官善貞以地檢長身分針對湯瑪斯謀殺案進行的通訊內容。根據加州法律，官善貞在地檢長任內的書面通訊內容屬於公共紀錄。

信使報表示，目前不清楚官善貞是否在簡訊中討論了湯瑪斯的案件，但加納拉特納希望至少對湯瑪斯案件辯方律師歐蒂斯（Jennie Otis）的宣誓聲明進行核實。歐蒂斯在聲明中表示，她和官善貞今年6月23日在電話中討論了有關阻止罷免（官善貞）行動的問題後，官善貞隔天就加重了對湯瑪斯的量刑。

歐蒂斯表示，她對官善貞表達了對她管理地檢處方式的憂慮，同時拒絕捐款或支持她的競選活動，結果隔天就發現官善貞加重了對其當事人的槍枝犯罪量刑。

信使報指出，官善貞在任內很少做出加重嫌犯量刑的決定。事實上，她在剛上任期間最先做出的行動之一，就是要求檢察官在要求加重量刑前，必須先得到上級的批准。

法官里爾頓（Thomas Reardon）6日下令阿縣地檢處交出官善貞使用的官方手機中介於6月20日到6月24日以及11月20日到12月5日之間，與所謂的報復有關的任何電子郵件和通話紀錄。

傳票 罷免 加州

上一則

涉詐百萬理賠 庫比蒂諾華女遭控保險詐欺重罪

下一則

羅偉重組市長辦公室架構 增4政策主任與幕僚長並列

延伸閱讀

阿縣確定程序 新地檢長最快2月初上任 取消面試人數限制

阿縣確定程序 新地檢長最快2月初上任 取消面試人數限制
家長控波士頓精英高中歧視 最高院駁回 2大法官有異見

家長控波士頓精英高中歧視 最高院駁回 2大法官有異見
波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同
髖關節疼痛？醫生：當心幾種潛在疾病

髖關節疼痛？醫生：當心幾種潛在疾病
場邊人語／籃網作客 鵜鶘下課

場邊人語／籃網作客 鵜鶘下課

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

主廚退休 舊金山華埠116年老店「三和粥粉麵」將關門

2024-12-05 14:55

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保