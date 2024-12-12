前阿縣地檢長官善貞涉政治勒索 法官批准通聯紀錄傳票申請

公設辯護律師辦公室表示，被罷免的前阿縣地檢長官善貞可能涉及政治勒索，已獲法官批准對官善貞個人電話通聯紀錄發出傳票。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣公設辯護律師辦公室（Public Defender's Office）上周透露，為了證明被罷免 的前地檢長官善貞（Pamela Price）涉及政治勒索，已向阿拉米達縣法院申請對官善貞個人電話的通聯紀錄發出傳票 。法官對此表示，已經批准傳票申請，預計年底前會有結果。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這起爭議的焦點是一名被判謀殺罪的男子湯瑪斯（Jamal Thomas）。湯瑪斯在被定罪後，其辯護律師提出了一份宣誓書，稱官善貞利用她的職位進行政治勒索。

在官善貞於11月5日舉行的選舉中遭到選民罷免後，公設辯護律師加納拉特納（Kathleen Guneratne）隔天即在法庭聽證會上表達了她有意申請傳票，傳票將用於取得官善貞以地檢長身分針對湯瑪斯謀殺案進行的通訊內容。根據加州 法律，官善貞在地檢長任內的書面通訊內容屬於公共紀錄。

信使報表示，目前不清楚官善貞是否在簡訊中討論了湯瑪斯的案件，但加納拉特納希望至少對湯瑪斯案件辯方律師歐蒂斯（Jennie Otis）的宣誓聲明進行核實。歐蒂斯在聲明中表示，她和官善貞今年6月23日在電話中討論了有關阻止罷免（官善貞）行動的問題後，官善貞隔天就加重了對湯瑪斯的量刑。

歐蒂斯表示，她對官善貞表達了對她管理地檢處方式的憂慮，同時拒絕捐款或支持她的競選活動，結果隔天就發現官善貞加重了對其當事人的槍枝犯罪量刑。

信使報指出，官善貞在任內很少做出加重嫌犯量刑的決定。事實上，她在剛上任期間最先做出的行動之一，就是要求檢察官在要求加重量刑前，必須先得到上級的批准。

法官里爾頓（Thomas Reardon）6日下令阿縣地檢處交出官善貞使用的官方手機中介於6月20日到6月24日以及11月20日到12月5日之間，與所謂的報復有關的任何電子郵件和通話紀錄。