不顧社區抗議 Fillmore區Safeway超市明年2月7日關閉

Fillmore區Safeway超市將於明年2月7日關閉。（受訪者提供）

Safeway超市於本周二宣布，將於2月7日關閉位於舊金山 Fillmore區Webster街的門店。此決定引發了當地居民的強烈不滿。

該連鎖超市原本計畫於今年3月關閉。但為了照顧社區，延長了11個月的營運時間。Safeway將「員工和顧客的安全持續受到威脅，以及持續的盜竊問題」列為關閉的主要原因。

公司將重新分配員工至其他門店，取藥顧客可以將檔案轉移至其他地點。

舊金山警局的報告顯示，該地區頻繁發生汽車盜竊、襲擊、鬼祟遊蕩和非法傾倒垃圾等事件。為應對不斷上升的盜竊率，Safeway於去年12月取消了自助結帳服務。

Fillmore United Alliance的牧師艾格麗（Erris Edgerly）計畫在23日組織一場社區抗議和抵制Safeway的行動。他對超市缺乏與社區的溝通，和關店潛在的負面影響表示失望，因為當地許多商家和居民的生活都依賴Safeway超市。

Safeway目前已與Align Real Estate簽訂協議，出售該地產。後者計畫在此開發約1000個住宅單位和零售空間。目前尚不清楚該交易的狀況。

針對關店一事，市長布里德表示遺憾，承認該商店在社區中扮演的重要角色。她承諾將與當地商家和地產所有者合作，吸引必要的服務進駐空置店面，包括日用超市。市府還將提供交通協助，幫助老年人和殘障人士前往市區其他超市。

市議員潘正義（Dean Preston）敦促市長考慮使用徵用權，使城市取得該地產並重新開發為可負擔住宅和新的超市。儘管布里德還未回應該請求，但潘正義的辦公室堅持認為，即使該地產完成出售，市府仍可採取徵用權。