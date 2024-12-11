我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

中飛美雙十二促銷機票 「搶券」最多省167元

記者子為／綜合報導
攜程「雙十二」送優惠，從中國飛美國的機票最高可領人民幣1212元優惠券。（攜程應用程式截圖）
攜程「雙十二」送優惠，從中國飛美國的機票最高可領人民幣1212元優惠券。（攜程應用程式截圖）

中國至北美航線長期以來供不應求，即使不斷增加航班，機票價格仍然居高不下，被視為航空市場中的促銷荒漠。不過，今年「雙十二」期間，中國旅行產品平台攜程推出「出境節」活動，首次將北美航線列入優惠範圍，從中國大陸飛美國的機票，最高可領1212元人民幣（約167美元）優惠券，引發關注。

此次活動從即日起持續至15日，採用搶券形式，旅客可在「攜程」官網領取優惠券，用於預訂符合條件的機票。優惠券每日限量發放，搶券時間固定為北京時間每天上午10時（美西下午6時）。

活動共推出多款券種，涵蓋北美及其他熱門市場。其中，1212元人民幣折價券，適用中國大陸出發、旅行日期在2025年2月12日之前的北美航班，但每日限量5張，搶券難度較高。歐美航線的888元人民幣（約126美元）券，每日則有150張，適用相同條件機票，搶券成功率相對較高。此外，針對四川、重慶、貴州、甘肅等西南及西北地區出發的國際航線，還推出減免100元的專屬優惠，旅行日期可延長至2025年3月31日。 根據北美市場機票專業自媒體「北美票帝」分享，以12月21日東方航空MU583上海直飛洛杉磯的機票為例，若能搶到1212元優惠券，只需自付4100元（約565美元），相當划算。

不過，並非所有北美航線的機票都可以使用優惠券，例如美聯航UA199，目前在攜程上已經是促銷價格3266元，就無法再疊加「雙十二」優惠券使用。但是，北美票帝指出，在攜程購票除找性價比，還能收到一些其他優惠，比如美聯航UA199在攜程訂票能獲得美聯航休息室（United Club）的使用權，進一步提升出行體驗。

活動期間，每日搶券規則統一，旅客可通過攜程官網或APP參與，活動細則已在官網詳細公布，請根據規則操作和使用。

機票 洛杉磯 甘肅

上一則

被推變性手術 加州20歲大學生告醫師

下一則

阿縣確定程序 新地檢長最快2月初上任 取消面試人數限制

延伸閱讀

雙十二機票促銷 最高省167美元

雙十二機票促銷 最高省167美元
北美醫療器材集團35周年慶暨歡慶耶誕節 破天荒大手筆所有產品一律半價

北美醫療器材集團35周年慶暨歡慶耶誕節 破天荒大手筆所有產品一律半價
北美屏東鄉親會大會 聚焦新血與傳承

北美屏東鄉親會大會 聚焦新血與傳承
「海洋奇緣2」蟬聯北美票房冠軍 全球賣破6億元

「海洋奇緣2」蟬聯北美票房冠軍 全球賣破6億元
場邊人語／騎士三分 金塊没份

場邊人語／騎士三分 金塊没份

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
六名蘋果華裔員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款私飽中囊被控多項重罪。（示意圖取自Pexels）

蘋果6華裔員工涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

2024-12-04 15:56

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機