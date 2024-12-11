聖塔克拉拉選民通過I提案 債券推動基建升級

聖塔克拉拉將發行債券推動基礎設施升級。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市政府近日確認，11月5日的投票 結果顯示，選民通過了I提案（Measure I）。這項公債提案將為聖塔克拉拉市急需的基礎設施專案提供高達4億元的資金支持，為城市未來的建設鋪平道路。

債券 收益將幫助聖塔克拉拉市解決超6億元的基礎設施需求，優先支援老化的消防站、雨水排放系統和水產設施等關鍵項目。市政工作人員已經確定了初步支出計畫，為整個城市的維修和改善注入新動能。

聖塔克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）說：「我們非常感謝選民認識到投資 基礎設施的重要性。這筆資金將幫助我們維護道路、公園以及服務社區的關鍵設施，是為城市未來發展做出的重要一步。」

根據計畫，債券收益將覆蓋消防站和應急回應，預計花費1億4223萬餘元。公園、圖書館、老年人中心和水上運動設施預計花費1億1525萬餘元，雨水排放系統改善花費4600萬元，員警設施4398萬元，街道與交通4117萬元，以及歷史建築及美化920萬元

聖市政府將在明年初成立公民監督委員會（Citizens’ Oversight Committee），確保債券資金的使用符合公眾利益。

債券的發行將由聖塔克拉拉市的財務顧問協助完成，採取競爭性方式選擇承銷商，並將債券推向市場。由於專案的規模及施工時間，預計債券資金將分兩至三批次發行。短期專案將在首次發行中完成，而較大的工程預計需兩年以上時間完成設計和審批程式。

聖塔克拉拉市經理格羅甘（Jovan Grogan）對此表示，債券收益將填補關鍵基礎設施項目的資金缺口，為居民和企業提供更高品質的服務和便利。這是公眾對我們市政府的信任，也是我們長期發展的重要保障。

聖塔克拉拉市議會計畫於17日的會議上正式批准。此後，市政府將啟動具體專案的規畫和實施工作，力爭在未來幾年全面改善公共設施，為社區創造更美好的生活環境。