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18歲女大生奈爾 當選佛利蒙最年輕學區委員

編譯組／綜合報導
18歲迪安薩社區學院大學生當選，奈爾成為佛利蒙有史以來最年輕學區委員。(取自奈爾競選Rinu4FUSD臉書)
18歲迪安薩社區學院大學生當選，奈爾成為佛利蒙有史以來最年輕學區委員。(取自奈爾競選Rinu4FUSD臉書)

奈爾（Rinu Nair）是有史以來當選佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District）的最年輕女性。這位18歲佛利蒙居民，在短短六個月內完成一場勝利的草根競選活動。她目前是迪安薩社區學院（De Anza College）學生，攻讀神經科學與政治學雙學位。

今年是奈爾第一次參選，有些人曾質疑她是否太年輕、無法在學區委員會任職。也有人批評她缺乏經驗。於此同時，她年輕的熱情，吸引許多選民。

奈爾接受灣區新聞集團專訪時表示，她的年輕，對某些人來說是正面的，對部分人來說是負面。她一開始也不確定自己是否決定參選，承認自己做出參選決定承擔巨大風險。

今年夏天之前，工程師巴拉米特（Ganesh Balamitran）是校委會第四區席位的唯一候選人。奈爾於6月決定進入政治舞台與他競爭，當時她是剛從Irvington高中畢業的年輕競爭對手，並且是在最後一刻才加入選戰。

奈爾的父親在密爾比達開設南印度餐廳「Vande Bharat」，父母對她參選感到振奮。在親友、義工的協助之下，他們逐戶拜訪。因為從小跟著家人參加灣區與印度社區服務組織義工工作。奈爾對社區活動相當熟悉。在參選期間，她也努力與更多家庭進行選民交流，母親陪著上街拜訪。

根據阿拉米達縣日前公布最終選舉結果，奈爾以6606票擊敗對手的6580票，贏得第四區學區委員席位。該選區包括整個南佛利蒙，從Dumbarton橋直到Irvington與Warm Springs地區的超過4萬4000名居民。

奈爾父母似乎為女兒競選活動提供超過1萬元貸款，過程中也收到其他選民捐出數百或數千元的其他小額捐款。根據競選財務紀錄，她的競選活動籌集超過2萬1900元，金額超過競爭對手。

奈爾將接替即將離任的第四區學區委員兼校委會主席張亞靜（Yajing Zhang）。張亞靜在11月當選佛利蒙第五區市議員。

張亞靜與其他多位重要官員，包括校委會副主席史維尼（Larry Sweeney）、即將卸任佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）等人，在建立奈爾作為首次候選人的政治信譽方面發揮重要關鍵作用，也贏得現任校委會大部分成員支持。

張亞靜表示，奈爾非常勇敢、成熟、聰明，也腳踏實地，反映學生需求，是評估哪些政策有益學生或無效的重要聲音。

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