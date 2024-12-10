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聖荷西特殊生手作市集 培養生活技能

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西聯合學區舉辦特殊需要學生禮物博覽會。（聖荷西聯合學區Facebook）
聖荷西聯合學區舉辦特殊需要學生禮物博覽會。（聖荷西聯合學區Facebook）

聖荷西聯合學區近日舉辦了一場節日禮物博覽會，為有特殊需要的年輕人提供了展示手工藝品與職業技能的舞台。

博覽會上的手工藝品全部由學生在過去一年中親手製作。這些18至22歲的學生參與了學校的「ACE專案」（ACE Program），幫助他們從學生順利過渡到職場生活。

特殊教育老師朱利安．孔（Julian Kong）表示，這一活動為學生提供了寶貴的實踐機會，從手工製作到銷售，學生們在課堂中學到的知識得到了實際應用。「我們希望他們學會儲蓄、制定預算，掌握如何在活動結束後繼續這些技能。這是幫助他們獨立生活的重要一步。」

Julian Kong和學生們。（聖荷西聯合學區Facebook）
Julian Kong和學生們。（聖荷西聯合學區Facebook）

學生伊莉莎白（Elizabathe）在活動中售出了許多自己製作的作品，包括風鈴和花園裝飾品。她表示，這些經歷不僅讓她收穫了技能，也激發了她幫助他人的熱情。「我想用賺來的錢回饋社區，幫助那些無家可歸的人，」她說道。

博覽會上的銷售收益全歸學生所有。一些學生計畫將收入用於個人興趣，如旅行或儲蓄，而另一些學生則像伊莉莎白一樣，將目光投向了社區服務。

除了個人成長，博覽會還為學生們提供了與社區成員互動的機會，讓他們在真實環境中展示能力。孔老師指出：「這些學生有著非凡的潛力，只要給予他們機會，他們總能超出預期。」

12月11日上午10時至下午2時，聖荷西聯合學區將舉辦另一場集市，向公眾開放更多獨特的手工禮品。孔老師鼓勵社區居民前往支持：「這是一次與這些優秀的年輕人互動並為他們的未來助力的好機會。」

聖荷西聯合學區希望通過這些活動，不僅為學生們提供了實際的成長平台，也讓整個社區感受到了節日的溫暖與希望。

學區 聖荷西 儲蓄

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