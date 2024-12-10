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包容「神經多樣性」人群 桑尼維爾獲評最佳城市

記者龔玥／桑尼維爾報導
桑尼維爾市公共安全部門與PRAGNYA合作。（取自桑尼維爾政府工作報告）
桑尼維爾市公共安全部門與PRAGNYA合作。（取自桑尼維爾政府工作報告）

桑尼維爾市因其神經包容性（Neuro-Inclusiveness）和優秀的應急調度服務獲得國際榮譽，彰顯了城市在社區服務和包容多種群體的傑出表現。

神經多樣性是指人群中不可測量的神經認知變異性，包括患有多動症、自閉症、閱讀障礙、計算障礙和運動障礙等神經發育疾病的人群。神經包容性是指對神經多樣性的認知和寬容，而不是貶低有特殊情況的人。具有神經包容性的城市能夠接受思維方式的複雜性，並能接受他們帶來的價值。

桑尼維爾市及其公共安全局（DPS）被促進神經多樣性適應聯盟PRAGNYA組織評為「2024年度神經包容性城市」和「最佳合作夥伴」。社區資源官巴里奧斯（Elisa Barrios）因其貢獻榮獲「盟友大使獎」。此外，市長克萊因（Larry Klein）被授予「年度市長獎」，以表彰他突出領導力和對這類人群的鼓勵。

桑尼維爾市公共安全部門獲得了國際認可。（取自桑尼維爾政府工作報告）
桑尼維爾市公共安全部門獲得了國際認可。（取自桑尼維爾政府工作報告）

2024年期間，桑市公共安全局與PRAGNYA合作舉辦了一系列名為「FRNDS」（First Responders for Neurodiversity Support，神經多樣性支持的第一響應者）的社區活動。這些活動促進急救人員與神經少數群體成員之間的交流，增進理解與支持，凸顯了城市的人文關懷。

此外，桑尼維爾DPS部門獲得了國際應急調度學院（The International Academies of Emergency Dispatch，IAED）的認可，成為全球第342家被授予「卓越認證中心」（ACE）稱號的機構。這一認證表明，桑尼維爾DPS調度在緊急醫療派遣領域的服務水準達到甚至超越了行業標準。桑尼維爾調度部門將在2025年4月的IAED年會上正式接受這一榮譽。

市長克萊因表示，這些成就不僅是對市政府和相關部門的肯定，更是對整個社區合作精神的認可。桑尼維爾將繼續致力於包容性發展。

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