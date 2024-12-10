南灣辦公樓市場復甦 亞馬遜在山景城簽大租約

亞馬遜租下山景城San Antonio Rd. 401 號的辦公大樓。 (谷歌地圖)

網購巨擘亞馬遜 (Amazon)在山景城簽下大租約。這是南灣辦公大樓市場正在復甦的另一個好跡象。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，知悉內情人士透露，亞馬遜已在San Antonio Rd. 401號和391號，租下21萬7000平方呎的辦公面積。消息人士稱，這家電子商務巨頭同意占用LinkedIn先前從WeWork轉租來的空間。經過這筆交易，亞馬遜將占據401號建築物的大部分區域以及鄰近的391號辦公空間。

商業房地產 公司高力 (Colliers) 原本正在為這兩棟建於2015年的建築尋找租戶。亞馬遜的這樁交易，以及在蒙洛公園（Menlo Park）轉租77萬3000平方呎的雪花Snowflake 協議，加上聖荷西桑塔納區（Santana Row）附近一棟新大樓的一系列新租約，都代表南灣辦公市場正在開始復甦。

商業房地產公司 Kidder Mathews 第一副總裁萊克（Chad Leiker）說：「當你看到大公司占用大量辦公空間時，小公司也會群起效尤。」根據州政府官方文件，自2022年以來，科技公司精心策畫了一系列裁員潮，灣區 裁員人數超過4萬9000人。同時，這些公司也退出了數百萬平方呎的辦公空間可供轉租。

科技公司和其他類型公司遷離灣區，也引發了一波貸款拖欠和辦公大樓法拍的浪潮，這一問題在舊金山尤為明顯。

即使在新冠疫情引發的企業停擺結束之後，員工返回辦公室的情況也不均衡，使經濟狀況持續嚴峻。然而，愈來愈多的科技公司已經表示，打算強制員工每周在辦公室工作更多天。「到2025年，矽谷將有愈來愈多的公司讓員工在辦公室工作，」萊克說。「如果這種情況發生，我們將會更接近新冠病毒爆發前的狀態。」