中國大專校友會聯合會 正副會長改選 展現團結與活力

北加州中國大專校聯會完成正副會長改選。（記者王日芯╱攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會8日完成第42屆正副會長及常務理事學校改選，展現了校友會作為灣區 最大華人社團的團結與活力。

在現場投票和唱票後，奚藻勳當選新一屆會長，霍慶來擔任副會長。秘書長由魏鈴與白曉萍擔任，財務長則由吳國廷負責。常務理事學校則包括台灣大學、輔仁大學、文化大學、成功大學及陸軍軍官學校。

奚藻勳當選新一屆會長。（記者王日芯╱攝影）

作為新任會長，奚藻勳在致辭中回顧了過去一年校友會的合作成果，並展望未來的工作。他表示，希望未來能進一步強化校友會的協調作用，特別是在各社團活動中的組織管理和執行力。「我們的目標是讓校友會成為更強大的平臺，舉辦更多能夠凝聚校友的活動，並提升校友會的影響力。」

他期待在新一屆團隊的努力下，各個學校能與校友會緊密合作，共同為校友提供更豐富的資源，促進成員間的交流與成長。

副會長霍慶來形容校友會是一個大家庭，而會長就像家長一樣承擔起領導與協調的責任。他承諾將全力配合會長的指示，確保每一項活動都能圓滿完成，進一步鞏固校友會的凝聚力。

選舉現場氣氛熱烈，各校代表踴躍發言，就財務管理、年刊製作、廣告宣傳等關鍵議題展開討論。他們從校友會的現狀出發，對如何提高管理效率、優化資源分配以及擴大活動影響力提出了多項建設性建議。並將常務理事學校的具體責任明確，為未來的日常運營和項目推進奠定了堅實基礎。