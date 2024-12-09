「核能革命」投入現實 矽谷科技巨頭尋求核能 為AI供電

專家指核能是唯一能夠全天候穩定供應碳中和電力的能源，是解決AI用電需求激增的理想能源。（路透）

近幾個月來，矽谷雲端運算公司如微軟 、亞馬遜 和谷歌這些提供人工智能（AI ）模型運算的科技公司，紛紛宣布投資核能，或直接購買核電站的電力。一場由AI掀起的「核能革命」正在投入現實。

由於AI的蓬勃發展，數據中心的能源消耗正急劇上升。而這些公司已承諾減少碳排放，因此核能成為一種既能滿足AI能源需求又能實現碳中和的方法。

亞馬遜發布新聞稿：「隨著我們的能源需求不斷增長，我們將持續投資於可再生能源，同時尋找額外的無碳能源來源，核能是其中的一部分。」

然而即使是核能的支持者也警告，核能要滿足AI帶來的電力需求增長還需要數年時間。傳統核電廠的建設需要十年甚至更久。新一代反應堆設計大多還處於概念階段，尚需獲得監管批准並經過測試，才能商業化。

同時，也有人反對將現有核電廠的電力轉移給數據中心使用。即使是重啟退役核電廠，也可能需要數年時間和數十億元的資金。

過去20年，由於用電效率的提高，美國的電力需求幾乎沒有增長。然而，電網運營商預計，未來幾年需求將快速增長，原因包括：燃油車被電動車取代、天然氣家電被電器替代、製造業回流，以及電力密集型數據中心的爆發式增長。

國際能源署（IEA）報告，2022年數據中心占美國總電力消耗約4%。到2026年，將上升到6%；2030年預計達到9%。

這一需求增長很大程度上來自AI。訓練和運行AI模型需要大量的電力。根據2021年的一篇研究論文，GPT-3在訓練期間消耗了大約1287兆瓦時的電力，相當於123個美國普通家庭一年的用電量。

一名數據研究人員估計，參數量約為其上一代10倍的GPT-4，訓練過程可能需要至少多40倍的能量。訓練後運行這些模型所需的電力甚至更多。

AI的電力需求激增，對大科技公司實現運營碳中和的計畫造成了困難。根據微軟的數據，2020年至2023年期間，該公司的碳排放量增加了29%，主要是由於數據中心的建設。而谷歌表示，其碳排放量去年同比增加了13%，自2019年以來增長了48%。

亞馬遜3月宣布收購Talen Energy位於賓夕法尼亞州的一個數據中心園區。該園區將由比鄰的核電設施供電。微軟9月份達成協議，重啟位於賓夕法尼亞州三哩島的一座退役核反應堆，為該地區的數據中心供電。

亞馬遜於10月宣布參與X-energy核能初創公司5億元的融資，並計畫在華盛頓州和維吉尼亞州部署其新型核反應堆；谷歌宣布與Kairos Power達成協議，購買該初創公司正在開發的新型核反應堆的電力。

11月，OpenAI首席執行官奧特曼（Sam Altman）支持的核能初創公司Oklo宣布，已簽約兩家數據中心供應商作為潛在客戶。