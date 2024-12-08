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加州大地震周期已近 地震當下躲哪？生存包該準備什麼？

記者葛歆睿／密爾比達報導
聖荷西社區緊急應變隊（CERT）創辦人Lee Steckmest向僑界講解地震發生前後的因應措施。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖荷西社區緊急應變隊（CERT）創辦人Lee Steckmest向僑界講解地震發生前後的因應措施。（記者葛歆睿 / 攝影）

由北加州台灣學校聯合會主辦、舊金山灣區緊急救援互聯網組織協辦的地震急難救助訓練班7日在南灣華僑文教服務中心舉行。僑務委員李漢文擔任活動主持，聖荷西社區緊急應變隊（CERT）創辦人Lee Steckmest向僑界講解地震發生前後的因應措施。聖荷西市議員Arjun Batra、僑務秘書徐彩鳳及僑胞共60餘人參加。

尤瑞卡（Eureka）5日上午發生規模7地震，引發海嘯警報，雖然很快解除，但仍讓人心有餘悸。李漢文表示，加州處於地震帶，大地震周期已近。因此與主流社區組織合作，舉辦地震急難救助訓練班，請經過專業培訓的人士指導如何做好預備工作，發生時怎麼應變，地震後怎麼處理，除了讓個人受益、保護家人，也希望行有餘力情況下，能幫助朋友和鄰居。

Steckmest表示，地震發生時，會出現很多預料之外的事，因此要提前準備應急所需物品，以家庭為單位的撤離計畫，想好不同場景下的應對方式。

Steckmest指出，在準備應急所需物品時，要確保沒有電、水，網路以及ATM、雜貨店、加油站和藥房都不再營運的情況下能夠生存。應急包應按照四個類別準備，工作一份、每台車各一份、家中即拿即走的一份和一份能夠提供多日補給的「BOB」生存包（Bug Out Bag）。

生存包需要包括：每人每天1加侖的水，寵物則需要每天半加侖；不易腐敗的食物如泡麵、罐頭、堅果、巧克力等；急救用品和處方藥物；收音機、手電筒、多功能刀；露營爐灶、炊具、餐具和帳篷；兒童專用用品和藥物；衣服、堅固的鞋子和寢具；電池、太陽能電子充電器；小面額現金。

此外還要考慮重要文件，包括：駕照、護照，保險、貸款、醫療紀錄、電話號碼和聯絡資料、珍貴的照片等。除了紙本文件，也可以存一份在USB隨身碟中。

Steckmest表示，地震發生時家庭成員可能身處不同地方，因此要以家庭為單位有所計畫，包括確定撤離路線、集合地點、指定誰負責去學校接孩子。

Steckmest指出，在不同的場景下經歷地震，有不同的應對方式，要提前做到「心中有數」。在辦公室應躲藏到桌子下面，抓緊桌腳並保護頭部；在商場或超市要遠離貨架，留意掉落商品，在條件允許的情況下躲到桌子和櫃台下面；在家中睡覺時，應待在床上，並用枕頭蓋住頭部；開車時，把車停到路邊，遠離電線、建築物、天橋，並留在車內；在室外要遠離建築物、街道，注意電線；在海灘要轉移到地勢較高的地方，留意障礙物，並遠離懸崖。

Steckmest提醒，地震發後生後，還要小心餘震，在自身安全的情況下，可以檢查是否有人員受傷，建築物是否有損壞，是否有水和瓦斯洩漏。並且要知道如何關閉總開關，準備恰當的工具。

為降低家中受地震影響的風險，可固定熱水器，在櫥櫃上安裝「嬰兒」閂鎖，在櫥櫃中使用層架襯墊，牢固卦在牆上的照片、鏡子、裝飾品，將高大的家具固定在牆柱上，在床邊備有鞋子和手電筒。

面臨地震遮掩的大規模自然災害，最重要的是隨時了解情況。民眾可以透過發送簡訊至888777註冊Alert SCC，第一時間收到官方的緊急通知。手機通訊和網路可能因為地震陷入癱瘓，而無線電廣播則能夠提供可靠的信息，沒有收音機的情況下，可以使用車載收音機收聽廣播。

CERT在全國提供統一的志工培訓方法，是災難情況下專業救援人員可以信賴的組織。Steckmest鼓勵民眾參加免費的CERT課程，全部課程為20小時，可面授或Zoom，並且以多語言進行，包括中文。

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