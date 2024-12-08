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聖荷西市府開設臨時寵物中心 領養免費

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西市政府5日宣布將在市中心設立臨時寵物收養中心，此為其他寵物收容中心的示意圖。（美聯社）
聖荷西市政府5日宣布將在市中心設立臨時寵物收養中心，此為其他寵物收容中心的示意圖。（美聯社）

聖荷西市政府5日宣布將在市中心設立臨時寵物領養中心，爭取提高寵物領養率，並緩解動物護理和服務部門（ACS）長期以來面臨的收容壓力。市長馬漢（Matt Mahan）、市政經理馬奎爾（Jennifer Maguire）、公共工程總監洛施（Matt Loesch）等出席了啟動儀式。

聖荷西ACS標誌。（聖荷西官網）
聖荷西ACS標誌。（聖荷西官網）

這個臨時領養中心於當天正式向民眾開放，並在2025年1月6日前每周五至周日下午12時至6時提供服務。

這個中心的設立是市政府回應133頁審計報告的一項重要舉措。報告指出，目前的動物收容所設施擁擠不堪，衛生條件欠佳，缺乏促進動物健康和福利的基礎設施。這份審計還列出了39條改進建議，包括確保每隻動物有明確的收容方法，並縮短其停留在領養所的時間。

馬漢說：「市審計員給了我們39條建議，但我只給你們一條建議—採納。」

新中心將展出貓、狗和兔子等可領養寵物，所有從中心領養的寵物都將接受免費絕育手術、疫苗接種、微晶片植入，並獲得為期一年的寵物許可證。此外領養費用將全部免除，以吸引更多居民加入領養行列。

根據NBC Bay Area報導，動物護理與服務部門的工作人員和志工積極為參觀者介紹領養流程，並解答相關問題。每個周末該中心將展示大約五隻狗和七隻貓，為他們找到溫暖的新家提供機會。

義工表示，新中心的設立不僅緩解了主收容所的壓力，也為大眾與寵物間搭建了一個互動的平台。他們強調，這樣的方法讓更多動物獲得被領養的機會，同時也能讓市民感受到寵物領養的便捷和溫馨。

馬漢說，臨時領養中心是邁向改善的一小步，「但它展現了我們的承諾，希望為這些動物創造一個更好的未來，同時讓居民感受到領養寵物的愛與意義。」

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