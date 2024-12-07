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福來雞2次進駐失敗 無緣南灣金寶市

記者葛歆睿 / 金寶市報導
福來雞圖說：福來雞原定開店地點之前是丹尼餐廳，2021年關閉以來空置，成了遊民營地和非法傾倒垃圾。但居住在附近的居民明確表示，不希望福來雞填補這個空缺。（翻攝自谷歌地圖）
福來雞圖說：福來雞原定開店地點之前是丹尼餐廳，2021年關閉以來空置，成了遊民營地和非法傾倒垃圾。但居住在附近的居民明確表示，不希望福來雞填補這個空缺。（翻攝自谷歌地圖）

根據聖荷西焦點報報導，在金寶市旱溪社區（Dry Creek）居民的強烈反對下，快餐連鎖店福來雞（Chick-fil-A）取消了在South Bascom Ave. 2060號開店的計畫，進駐南灣金寶市的第二次嘗試，失敗告終。

擬定開店地點之前是丹尼餐廳（Denny's），自2021年關閉以來一直空置，吸引了遊民營地和非法傾倒垃圾。但居住在附近的居民在過去幾個月明確表示，他們不希望福來雞填補這個空缺。數十名居民在金寶市規畫委員會會議上反對該項目，理由是擔心餐廳吸引的車流給地方交通和街道停車位帶來過大壓力。儘管交通研究指出，該項目不會產生重大的短期或長期影響。該項目需要委員會的批准，但從未進行投票

規畫委員會副主席卡姆卡爾（Matt Kamkar）表示，失去一個受歡迎的餐廳令人失望，但項目需要適合該地點。他和其他規畫委員今年早些時候就對該項目表示了擔憂。

卡姆卡爾告訴聖荷西焦點報：「如果它們的影響沒有得到合理緩解，那麼對這座城市來說，這個位置就不適合。」「對於吸引來自四面八方顧客的熱門企業來說，理想的位置應該是靠近高速公路出口、遠離社區，或大型購物中心。」

福來雞早在2020年就試圖在前丹尼餐廳店址上開設一間有得來速（Drive-Thru）的餐廳。居民們出於對交通擁堵的擔憂提出強烈反對，並拒絕了該項目。福來雞在競標失敗後提出了取消得來速餐廳的最新提案。

該空置地塊由一家房地產公司擁有。金寶市官員正在與業主討論下一步該做什麼。即使沒有福來雞，這條街道也注定會發生變化，因為鄰近的聖荷西正在進行多個住房開發項目。

社區發展總監伊斯特伍德（Rob Eastwood）希望看到一個綜合用途項目，但表示業主只對商業開發感興趣，對住房不感興趣。他說，由於傾倒垃圾和遊民營地，這個轉角處一直是多起違反執法規定的根源。

伊斯特伍德告訴聖荷西焦點：「我很樂意在這個位置上開設一家對社區有益、並且受到社區歡迎的好餐廳。」「我不知道到底會是哪家餐廳，但如果能像這樣就太好了。」

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