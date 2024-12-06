聖荷西7族裔代表團 12/8參與國際民主日活動

聖荷西市12月8日下午1時至4時在Overfelt公園的中華文化公園舉辦國際民主日活動。（主辦單位提供）

聖荷西 市12月8日下午1時至4時在Overfelt公園的中華文化公園舉辦國際民主日活動。由聖荷西第五區市議員Peter Ortiz 主辦，由其辦公室邀請來自聖荷西的七大族裔代表團體共同參與，主題是「慶祝我們在美國享有的民主精神」。雖然參與的族裔群體大多來自亞洲，但每個團體都認為，追求民主的自由是不可取代的基本人權，活動盛大。

七大族裔團體包括華美傳統基金會（Sino-American Heritage Foundation）、北加州 越南裔美國社區（Vietnamese-American Community of Northern California）、柬埔寨裔美國社區（Cambodian American Community）、北加 州藏人協會（Tibetan Association of Northern California）、哥倫比亞裔社區（Colombian Community）、烏克蘭新星（Nova Ukraine）。

活動地點將在Overfelt公園的中華文化花園舉行。主辦單位表示，該花園建於1970，以中華民國政府資助興建的中國風格庭園，象徵著中華文化在海外的深遠影響及傳承。目前，華美傳統基金會（Sino-American Heritage Foundation，網址：www.SinoAHF.org）正領導中華文化花園的修復項目，致力於恢復其原有的風貌。

這座花園擁有包括中山紀念堂、友誼門、孔子銅像及梅亭在內的多處標誌性建築，曾是聖荷西社區重要的文化地標。該修復計畫目標是保存這一重要的文化遺產，並讓未來的世代有機會欣賞到這一獨特的建築和景觀。

本次活動將展示各族裔的文化表演，包括傳統舞獅表演、國際民間舞蹈、音樂演出及美食體驗。活動免費入場，歡迎所有社區成員參與，共同感受多元文化的魅力，並慶祝民主精神。

地址：368 Education Park Dr., San Jose, CA 95133

時間：2024年12月8日 下午1時至4時