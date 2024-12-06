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媽媽教室冬季班開課 紅樓夢文學欣賞受矚目

記者江碩涵╱聖荷西報導
金山灣區媽媽教室2025年1至3月課表已出爐，內容包括茶藝、美食、文藝、生活、教育心理和文學講座。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室2025年1至3月課表已出爐，內容包括茶藝、美食、文藝、生活、教育心理和文學講座。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室邁入第30年，也是新的里程碑。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，2025年即將邁入第31年，1至3月課表已出爐，內容包括茶藝、美食、文藝、生活、教育心理和文學講座，值得注意的是，這次的文學獎座主講「紅樓夢裡寶黛的前世今生」，是新開的內容，受到新移民相當高的矚目。

高玉麗表示，這次的茶藝講座由張家綸主講「以風土之旅探索台灣烏龍茶的韻味：從茶園到茶杯的感官體驗」，時間是2025年1月3日。劉敏慧主講的美食講座符合年節氣氛，將在春節時期推出黑糖發糕、台式蘿蔔糕、古早鹹碗粿等三樣傳統美食，時間是1月17日。

文藝獎座由劉敏慧主講「DIY絢麗彩繪裝飾木盒」，時間是2月7日。生活講座則由陳明慧主講溫馨快樂地面對自然循環的生死教育，時間是2月21日。梁書榕主講教育心理講座，內容是培養孩子的韌性、應對能力與提升溝通技巧，時間是3月7日。

壓軸的是吳欣怡主講文學講座，主題是「人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生」，時間是3月21日。吳欣怡畢業於台灣師範大學國文系，是台北私立延平高中的國文老師，有豐富的文學知識與教育經驗，在灣區新僑界頗具盛名，這次主講的紅樓夢勢必引起新僑界的關注。

有興趣的僑胞民眾，活動時間的上午10時至12時可至金山灣區僑教中心參加。詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop。或電洽408-252-7070、電郵[email protected]

金山灣區媽媽教室日前才舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，帶來包括知性、美食、美容...
金山灣區媽媽教室日前才舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，帶來包括知性、美食、美容、園藝、健身、美姿六場主題講座。（記者葛歆睿╱攝影）

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