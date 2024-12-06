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大地震周期已近 僑團講座授救命知識

記者江碩涵╱聖荷西報導
舊金山灣區急難救助之友會聯絡網聯絡人李漢文(左二)，以及僑界義工馬蒨君(左一)、徐德慧(右二)。（記者江碩涵╱攝影）
舊金山灣區急難救助之友會聯絡網聯絡人李漢文(左二)，以及僑界義工馬蒨君(左一)、徐德慧(右二)。（記者江碩涵╱攝影）

加州大地震周期已近，尤其北灣尤瑞卡（Eureka）12月5日上午11時左右發生規模7地震，引發海嘯警報，雖然警報中午12時就解除，但仍讓人心有餘悸。

北加州台灣學校聯合會邀請主流社團「舊金山灣區急難救助之友會聯絡網」12月7日下午1至3時在金山灣區僑教中心阿里山教室舉行「地震急難救助訓練班」，由聖荷西市主流社區最大緊急救援義工組織主席Lee Steckmest主講地震急難救助相關內容，包含如何自救、救人、互助及準備、購買急難救助包等資訊。

舊金山灣區急難救助之友會聯絡網聯絡人李漢文表示，組織全名為San Francisco Bay Area Emergency Relief Network Team，成立於2022年8月，全由社區義工組成，協助對象是社區裡所有需要急難救援的事務，且不分族裔，屬於美國主流組織。

她表示，希望透過辦講座、訓練班過程，培養更多具有救難意識的社區義工，也希望能在社區內擴大影響力，讓更多人可以加入主流社團，社區有志之士不僅可幫助自己與家人，還能擴大力量，讓更多社區需要幫助的人受惠。

李漢文表示，舊金山灣區急難救助之友會聯絡網最大用意就是將生命擺在第一要位，不僅要把自己照顧好，看到別人有需要的時候，也能使用自己的長才與知識，幫助他人。

她表示，「地震急難救助訓練班」內容相當豐富，除教導大家準備地震防災急難救助包、購買資訊，另外也有如何現場急救、照顧自己與家人等訊息。除地震訊息外，當天金山灣區僑教中心副主任許彩鳳也會講解僑委會推動的兩性平權，這在主流社會也是不容忽視的重要議題。

活動免費入場，現場備有紅豆湯、瓶裝水供學員飲用，歡迎僑胞邀約社區主流人士參與，全程英文演講，有中文翻譯，現場也有說明地震防災急難救助包物品內容，以及何處購買等資訊分享，實用又具有教育意義。

北加州台灣學校聯合會特別邀請主流社區「舊金山灣區急難救助之友會聯絡網」12月7日...
北加州台灣學校聯合會特別邀請主流社區「舊金山灣區急難救助之友會聯絡網」12月7日下午1至3時在金山灣區僑教中心阿里山教室舉行「地震急難救助訓練班」。（主辦單位提供）

地震 灣區 舊金山

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