經文處12/27開放行動領務 需預先上網登記

駐舊金山 台北經濟文化辦事處5日公告，將於12月27日在南灣僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）舉辦行動領務，受理民眾申辦「換發護照 」及「授權書」、「出生死亡證明」、「結婚證明」、「居住國外證明」申請。南灣民眾可免於交通奔波，在南灣辦理。但務必要在12月11日上午9時起在網站www.tecosf.com上網預約，印出確認單，才能辦理業務。

經文處表示，民眾事先預約好後，27日上午10時至下午1時可將已填妥的表格及應備的文件直接帶到南灣僑教中心一樓多功能廳櫃台辦理文件申請。現場僅提供收件服務，不發件，也無法速件處理。僅限本人親自辦理，不接受代辦。當天僅受理60位民眾（包含網路預約45位、現場發放號碼牌給80歲以上僑胞15位），額滿不再受理。

為節省等候時間及提高服務品質，經文處提醒僑胞，抵達僑教中心一樓領務櫃台前備齊所需文件、回郵信封與正確金額費用，費用僅接受現金、銀行本票（cashier check）或匯票（money order）支付，抬頭請寫TECO，現場恕不找零，也不接受個人支票 與信用卡。若文件不全，無法收件。

經文處表示，首次申請護照、辦理入國證明書等，請親至舊金山辦事處辦理，其他各項領務業務建議採郵寄申請，相關申請資料請寄：TECO（請註明申辦業務，如護照、簽證、授權書、入國證明書等），地址是345 4th Street, San Francisco, CA 94107。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。如有疑問可電郵：[email protected]或致電415-362-7680或415-362-7681。