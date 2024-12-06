聖荷西公共圖書館 12/7邀22本地作家分享

參與活動的本地作家之一Lily Espinoza。（翻攝自聖荷西公共圖書館官網）

聖荷西 公共圖書館 和聖荷西州立大學金恩圖書館12月7日下午2時至4時30分，在金恩圖書館二樓225室舉辦第12屆年度本地文學活動，邀請22位本地作家，分享他們創作和出版的經歷，同時與民眾交流並回答問題，參與者還可以購買作者簽名的書籍。活動免費開放，並提供茶點和小吃。

與此同時，聖荷西公共圖書館的冬季閱讀計畫也已啟動，計畫12月2日正式開始，將持續至2025年1月5日，為所有年齡段的讀者提供閱讀挑戰和豐厚獎品。

參與者只需完成四小時的閱讀或閱讀四本書，就有機會贏得各種大獎，包括寶麗來即時相機和膠捲套裝、電子飛鏢套裝和午餐包。所有成功完成挑戰的青少年還可獲得一份特別的有趣贈品。所有註冊的兒童和青少年（0-18歲）將獲得一本免費書籍，成人（18歲及以上）將收到一份免費贈品。參與者可在任意一間聖荷西公共圖書館領取免費贈品。

圖書館館員表示，希望透過計畫激發人們的閱讀興趣，同時為社區成員在冬季提供一個有意義的活動，「無論是孩子、青少年還是成人，每個人都可以在這個假期找到屬於自己的閱讀樂趣，並有機會贏得令人興奮的獎品。」