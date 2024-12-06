聖縣醫療系統涉非法傾倒廢物 含血液、人體組織、芬太尼等

聖塔克拉拉縣地檢處調查人員查獲的醫療廢物中包括充滿血液的小瓶子、機密病患資訊、芬太尼和人體組織。（聖塔克拉拉縣地檢處提供）

聖塔克拉拉縣地檢處正在調查縣屬醫院系統非法傾倒廢物，其中包括充滿血液的小瓶子、機密病患資訊、芬太尼和人體組織。

聖縣地檢處在新聞稿中表示，將代表加州 民眾對該縣的違法行為提起民事執法行動。加州法律要求醫療和危險廢物的產生者對廢物進行「從搖籃到墳墓」的管理，以確保其正確的儲存、運輸和處置。例如，生物危害廢物必須隔離在紅色袋子中，並在高溫 下焚燒或消毒。

調查顯示，聖塔克拉拉谷醫療系統（Santa Clara Valley Healthcare）的醫院沒有合法處理廢棄物，導致大量垃圾受到汙染。

「聖縣的衛生和醫院系統是用納稅人的錢運作的，」地檢長羅森（Jeff Rosen）說。「民眾需要知道發生了什麼。在環境保護和消費者隱私法方面，聖縣不會獲得免費通行證。」

從2023年11月開始，經過訓練的聖縣地檢處調查人員，在加州有毒物質控制部（Department of Toxic Substances Control）工作人員的協助下，對從聖克拉拉谷醫療中心、歐康納醫院（O’Connor Hospital）和聖路易斯醫院（St. Louise Hospital）運出的垃圾壓實機進行了一系列突擊檢查。他們在垃圾分類中發現的違禁物品包括：人體組織；液體血液；非空瓶的處方藥，如抗生素、麻醉劑，甚至芬太尼；非處方藥；液體和固體危險廢棄物；電池；電子廢棄物；以及數百份帶有未經編輯的患者個人資訊的文件和標籤。

根據八次垃圾檢查中發現的違規情況，估計去年三間縣醫院非法處置醫療廢物和危險廢物多達數萬件。根據加州法律，每次處置危險廢棄物的民事處罰最高可達七萬元，每次處置醫療廢棄物的民事處罰最高可達一萬美元。加州法律也規定法院可以發布禁令來停止不當行為。

任何希望協助調查，提供有關上述涉嫌不當行為的縣員工，請發送電子郵件聯繫地檢處調查員：[email protected]。