聖縣醫療系統涉非法傾倒廢物 含血液、人體組織、芬太尼等
聖塔克拉拉縣地檢處正在調查縣屬醫院系統非法傾倒廢物，其中包括充滿血液的小瓶子、機密病患資訊、芬太尼和人體組織。
聖縣地檢處在新聞稿中表示，將代表加州民眾對該縣的違法行為提起民事執法行動。加州法律要求醫療和危險廢物的產生者對廢物進行「從搖籃到墳墓」的管理，以確保其正確的儲存、運輸和處置。例如，生物危害廢物必須隔離在紅色袋子中，並在高溫下焚燒或消毒。
調查顯示，聖塔克拉拉谷醫療系統（Santa Clara Valley Healthcare）的醫院沒有合法處理廢棄物，導致大量垃圾受到汙染。
「聖縣的衛生和醫院系統是用納稅人的錢運作的，」地檢長羅森（Jeff Rosen）說。「民眾需要知道發生了什麼。在環境保護和消費者隱私法方面，聖縣不會獲得免費通行證。」
從2023年11月開始，經過訓練的聖縣地檢處調查人員，在加州有毒物質控制部（Department of Toxic Substances Control）工作人員的協助下，對從聖克拉拉谷醫療中心、歐康納醫院（O’Connor Hospital）和聖路易斯醫院（St. Louise Hospital）運出的垃圾壓實機進行了一系列突擊檢查。他們在垃圾分類中發現的違禁物品包括：人體組織；液體血液；非空瓶的處方藥，如抗生素、麻醉劑，甚至芬太尼；非處方藥；液體和固體危險廢棄物；電池；電子廢棄物；以及數百份帶有未經編輯的患者個人資訊的文件和標籤。
根據八次垃圾檢查中發現的違規情況，估計去年三間縣醫院非法處置醫療廢物和危險廢物多達數萬件。根據加州法律，每次處置危險廢棄物的民事處罰最高可達七萬元，每次處置醫療廢棄物的民事處罰最高可達一萬美元。加州法律也規定法院可以發布禁令來停止不當行為。
任何希望協助調查，提供有關上述涉嫌不當行為的縣員工，請發送電子郵件聯繫地檢處調查員：[email protected]。
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