洩露陪審團報告、作偽證 聖市副市長被判有罪

聖市副市長貝克（Anthony Becker）涉嫌洩露2022年聖塔克拉拉縣民事大陪審團的報告並作偽證，未能履行公職責任，陪審團5日裁定其罪名成立。（取自貝克X帳號）

聖塔克拉拉市副市長貝克（Anthony Becker）因涉嫌洩露2022年聖塔克拉拉縣民事大陪審團的報告並作偽證，未能履行公職責任，陪審團5日裁定其罪名成立。

此次裁決結束了貝克為期一個月的審判。案件指控他將2022年的報告洩露給美式足球 隊舊金山 49人（San Francisco 49ers）高管昌德霍克（Rahul Chandhok），並在陪審團調查期間對此作偽證。陪審團僅用三小時就達成了裁決結果。

貝克的律師之一、公辯律師蒙托亞（Chris Montoya）對裁決未作評論。審判期間，貝克的律師團隊與聖縣地檢長辦公室多次產生分歧。檢方於2023年4月對貝克提起起訴。貝克的律師團隊在本周二提出了四項動議，包括宣布審判無效的請求。但聖縣高等法院法官阿爾卡拉（Javier Alcala）於周三否決了該動議。

在結案陳詞中，檢察官馬林斯基（Jason Malinsky）表示，有充分證據證明貝克在洩密問題上撒謊，包括昌德霍克和市議員賈恩（Suds Jain）的證詞。而蒙托亞則質疑昌德霍克的可信度，並認為地方檢察官的調查不夠全面。

審判期間，貝克的律師試圖追查報告內容及聖市緊張的政治氛圍，但法官多次以「與案件無關」為由駁回了相關舉證請求。

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）密切關注此次案件，並於周四出庭旁聽。他表示，其辦公室對貝克及洩密事件進行了徹底調查。雖然偽證罪最高可判處四年監禁，但羅森認為貝克可能不會被判最高刑期。他說，希望看到適當的懲罰，具體判決將由緩刑官決定。