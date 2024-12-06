官善貞遭罷免後誰來繼任？縣議會下周討論任命流程

本月5日是阿拉米達縣地檢長官善貞任職最後一天，各方將焦點轉向繼任者提名。(圖截取自電視畫面)

12月5日是阿拉米達縣地檢長官善貞(Pamela Price)任職最後一天，她於上個月被罷免 ，各方將焦點轉向繼任者提名。

「舊金山 紀事報」報導，根據非官方結果，11月5日投票是歷史性的罷免，為阿縣歷史上第一次針對地區檢察官罷免，獲得63%贊成選票。首席助理檢察官羅伯斯(Royl Roberts)將於6日接任，直至縣議會任命繼任者。

縣議會預估於下周二討論並可能詳列任命流程。議會選出人選將任職到2026年，屆時選民將投票選出繼任者完成剩餘任期，將於2028年結束。由於州法律的改變，導致其成為異常的六年任期。

官善貞是阿縣首位非裔地檢長，2022年以53%得票率當選。她承諾與全國廣泛行動一致，目標為減少監禁、根除刑事司法系統中的族裔差異，並解決種族歧視的根本問題。

但是，她面臨強烈阻力。檢察官、兇殺案被害人家屬與其他人認為，官善貞的政策過於寬鬆，因而助長犯罪。罷免活動自去年開始，當時大部分犯罪率都在上升，尤其在屋崙地區。部分人士還指責她管理失誤，包括錯過了檢察官對約1000宗輕罪提出指控的最後期限。

針對相關批評，官善貞5日並未回應評論。

她上個月曾表示，相信自己推動「刑事司法改革」(the needle of the criminal justice reform)，並提及她的辦公室努力揭露前幾屆政府檢察官不當行為，自2023年1日上任以來，致力改變殘破法務體制。

官善貞去年1月上任時，聘任羅伯斯作為領導團隊成員。他之前沒有刑事司法系統的工作經驗，2022年獲得加州 律師資格後，擔任社區學院總法律顧問。

有多位前縣檢察官先前告知「舊金山紀事報」，計畫申請繼任地檢長工作，包括加州首席副總檢察長強森(Venus Johnson)、舊金山副檢察官福特(Amilcar Butch Ford)、阿縣法律顧問路易斯(L.D. Louis)、康曲柯士達縣助理檢察官艾斯波斯托(Annie Esposito)。

罷免支持人士希望，縣議會選出一位可追究罪犯刑責的檢察官。繼任者可撤銷先前制定政策，包括一項命令式要求檢察官不得提出延長可能刑期的特殊指控，除非獲得主管許可。