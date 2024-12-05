聖荷西「與警察一起購物」活動 用愛心連接社區

孩子們跟警察一起購物。(記者龔玥／攝影)

第17屆年度「與警察一起購物」（Shop with a cop）活動4日在聖荷西 舉辦，吸引了來自矽谷 的警察、公共安全官員以及上百名兒童及其家人參與。這一活動由矽谷警察基金會（SWACSV）主辦，希望透過特殊的假期購物體驗，為有需要的兒童和家庭帶來溫暖，同時加強社區與執法部門的聯繫。

活動從早晨的警察早餐開始，在Holiday Inn酒店熱鬧舉行。隨後，參與者前往位於Coleman大道的Target 超市進行購物狂歡。警察與孩子們一同挑選禮物，並幫助他們感受到支援與關懷。這些兒童來自當地的小學，由警察部門挑選出來。對於大多數孩子來說，這次活動可能是他們為數不多的假期慶祝活動。

Target超市周圍停了不少警車，警察們三三兩兩地聚在一起，臉上洋溢著節日的喜悅。吉祥物Sharkie、史努比和它的朋友們等吸引了不少目光，參與者紛紛與他們合影互動。訓練有素的警犬在警察的陪伴下，與參與者合影留念。

活動在一陣引人注目的陣仗中拉開序幕。警察們騎著摩托車開道，緊接著，一輛警車緩緩駛來，車裡坐著「聖誕老人」。當滿載孩子的大巴車抵達時，每個孩子都由一位警察牽著手，列隊進場。圍觀的人群兩旁歡呼鼓掌，整個場景充滿了溫馨與感動。

活動貼心地為來自不同語言背景的孩子安排了相應語言的警察陪同，確保每個孩子都能感到被理解和尊重。孩子們還有機會牽著警犬一起走進超市，笑聲與期待充滿了整個場面。

進入超市後，孩子們拿著列滿願望的單子開啟了他們的購物之旅。有些孩子在玩具區流連忘返；一些孩子則細心地想著為家裡添置些實用的東西，關心家人的需求。孩子們在選購商品時低聲向警察問詢建議，警察們則耐心地解答，幫助他們實現願望。超市專門設立了一個合影區。孩子們和警察可以選擇聖誕裝飾品，留下洋溢著笑容的照片。

主辦單位表示，這次活動不僅是一次簡單的購物體驗，更是一場充滿關愛的互動。警察通過與孩子們的陪伴和交流，拉近了與社區的距離。孩子們則在這次特殊的假期活動中，感受到了社會的溫暖和支持。

伴隨著歡笑和祝福，「與警察一起購物」活動結束。孩子們懷抱著他們挑選的禮物，帶著滿滿的回憶和感動離開了現場。參與的警察表示，這樣的活動不僅讓孩子們感受到了關懷，也讓他們自身的使命感更加深刻。