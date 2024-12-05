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阻聖荷西建自己的電力公司 PG&E承諾改善電網

編譯組╱綜合報導
為阻止聖荷西成立自己的電力公司， PG&E做出電網改善承諾。（取自PG&E官網）
為阻止聖荷西成立自己的電力公司， PG&E做出電網改善承諾。（取自PG&E官網）

信使報（Mercury News）報導，正當聖荷西進一步研究如何建立自己的城市公用事業，為未來成長區域提供服務之際，太平洋瓦電公司（PG&E）則提出與聖荷西達成協議，表示將積極應對成本上升、可靠性以及延遲對經濟發展的影響等問題，改進自己的電網。

PG&E官員表示，已準備好提供堅定的承諾和具體的最後期限，以實現聖荷西市中心和北部地區的目標，從而避免當地對新電力服務公司的需要。

PG&E南灣副總裁梅德羅斯（Mike Medeiros）在2日的交通與環境委員會會議上表示，PG&E已取得了很大的進展，並且為實現該市積極的經濟發展目標可以做得更多。

在去年市議會批准探索建立市政公用事業之前，聖荷西市領導多年來一直在尋求改善電力服務。

由於PG&E的大量預算被分配用於野火減災，人們開始擔心住房、醫院和可再生能源項目的延遲或取消。

成立市政公用事業的額外好處之一，就是預計可為用戶節省25%的成本。市府人員估計，如果聖荷西成立市政公用事業，將可為用戶節省更多成本。

擬議中的公用事業不會影響PG&E的現有服務，但會更加關注特定地區的新客戶，如聖荷西市中心和北聖荷西，該市預計未來將在這些地區發展住房和就業

為了在未來為這些地區提供服務，聖荷西市要求與兩條主要的高壓輸電線路相連接，這兩條線路是公用事業開發公司LS Power為提高該地區的電力可靠性，將在未來幾年內建設的。

然而，最大的問題之一是聖市如何為建設新電力公司的基礎設施提供資金。

官員表示，比較可能的方案之一是由開發商或客戶承擔費用，然後再將其移交給市政府。

副市經理哈克內斯（Kip Harkness）說：「這項工作的成功和可取性將部分取決於一個可靠的客戶開發商。他們可以承擔基礎設施的前期成本，以換取長期的電力使用權。」

PG&E地區副總裁阿爾瓦拉多（Teresa Alvarado）指出，PG&E啟動了一項史無前例的研究，以檢查北聖荷西的數據中心負荷，還與大型開發商West Bank達成協議，在聖荷西市中心建立一個淨零（net zero）社區，利用數據中心的能源為數千個住房單元供熱和製冷，並將為基礎設施的建設和運營提供具體的、可執行的里程碑。

市府工作人員打算明年向市議會提交市政公用事業方案和PG&E的建議。

聖荷西 就業 預算

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