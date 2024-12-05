改善收容所服務 聖荷西設臨時寵物領養點 開放至1月6日

等待被收養的10周小貓。（ACS網站）

聖荷西 市動物護理和服務（ Animal Care & Services，ACS）部門日昨回應了市審計員完成的動物護理服務審計報告。報告由市議會授權進行，希望解決收容所面臨的動物過剩危機並改進服務。市政府已採納審計員提出的全部建議，並制定計畫加速實施關鍵改革。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）3日說：「我們將堅定履行對社區的承諾，給被收養的寵物 提供最優的結果。目前，我們已著手推進多項優先建議，預計在2025年上半年完成目標。」

審計報告中39項建議的核心是提升服務品質和運營效率。市長馬漢（Matt Mahan）表示，社區對收容所條件表達了強烈關切。審計不僅幫助我們明確了問題所在，也為未來行動提供了清晰方向。現在，我們必須迅速採取行動，讓更多寵物找到永久居所。

公共事務部門主任馬特·洛施（Matt Loesch）說：「我們有責任為社區和寵物提供更好的服務。通過深化合作關係和資源優化，我們將確保實現這一目標。」

審計指出，收容所需要應對日益增長的服務需求。例如，2024年已有近4000隻流浪寵物被歸類為「不健康或無法治療」，數量顯著高於去年的2000隻。為應對這一挑戰，ACS計畫增加獸醫人員和技術支援，並與更多絕育手術提供商合作。今年，ACS已改進了線上預約系統，目前所有免費手術名額均被預約一空。

與此同時，ACS正籌建社區行動委員會，致力於擴大低收入 社區的絕育服務覆蓋範圍，增強救援夥伴的溝通和合作，並優化服務流程。此外，市議員Bien Doan提出取消救援夥伴登記費用，以減輕負擔。

作為改善計畫的一部分，ACS於5日在聖荷西市中心開設臨時寵物領養點。領養將開放至2025年1月6日，期間所有領養均免收費用。該舉措旨在讓更多寵物迅速找到歸宿。

通過審計結果和即將實施的改革，聖荷西市重申了對動物福利的承諾，並為改善南灣地區的動物護理設定了新的標準。