72歲遊輪乘客到舊金山港沒下船 海上搜尋

紅寶石公主號今年1月停靠在舊金山港的景象。(美聯社)

紅寶石公主號（Ruby Princess）遊輪結束航程後周一返回舊金山 港，但一位72歲的男乘客卻沒有下船。工作人員遍尋無果，海岸防衛隊接到報案後展開海上搜尋。

美聯社報導，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）周二表示，已暫停對一名據報從紅寶石公主號遊輪上落水的男子的搜尋。這條遊輪在駛往墨西哥恩塞納達（Ensenada）後返回舊金山。公主郵輪公司（Princess Cruises）經營的紅寶石公主號，在為期五天的旅程後，於2日（周一）清晨6時50分抵達舊金山港。

根據郵輪公司發布的聲明，工作人員多次在船上搜尋這名沒下船的乘客，還檢視了安全錄像視頻，但都沒有發現這名男子的蹤跡。他是一名獨自旅行的72歲美國公民。公主郵輪公司說：「在排除其他的可能性後，這起事件被視為人員落水事件。」

周一下午，海岸防衛隊開始在距離加州 蒙特瑞海岸約45哩外的太平洋海面進行空中搜索。下午5時30分左右，搜尋工作因夜幕低垂暫停。

海岸防衛隊官員斯圖爾特（Loumania Stewart）在周二早上的一封電子郵件中說：「正在等候任何新的發展。」搜尋行動後來並沒有再開始。

美國海關與邊境 保護局（U.S. Customs and Border Protection）正在調查這起失蹤事件。紅寶石公主號在周一傍晚再次離開舊金山，開始為期16天的夏威夷群島航行之旅。如果那位旅客是躲在船的某個角落，他可以享受另一趟更長的海上旅程。