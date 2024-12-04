關注聖誕樹安全 聖荷西消防局多種語言提醒 防火災隱患

聖荷西消防局用多種語言發布了聖誕樹安全提示。圖為中文版的宣傳資料。（聖荷西消防局）

隨著聖誕節 臨近，為了幫助居民安全地享受節日氛圍，聖荷西 消防局用多種語言發布了聖誕樹安全提示，旨在減少火災隱患，保護家庭和社區的安全。聖誕樹作為節日象徵，若使用或處理不當，可能成為火災的潛在誘因。消防局特別提醒市民，在挑選、布置、裝飾和丟棄聖誕樹時務必注意細節，確保安全。

消防局官員2日表示，在挑選聖誕樹時，居民需優先考慮防火處理過的人造樹。這類樹雖然不能完全防止燃燒，但可以有效延緩火勢擴散。此外，居民若選用預裝燈光的人造樹，應仔細檢查產品是否曾被召回，避免因電氣問題引發火災。對於天然樹的選擇，市民應留意樹葉的顏色是否新鮮、針葉是否牢固且柔韌，並確認樹幹是否帶有新鮮樹脂，確保樹木的品質和安全性。

在布置聖誕樹時，消防局強調，居民需將樹遠離壁爐、散熱器、蠟燭和其他熱源，並確保樹的擺放位置穩固，不影響逃生路徑。此外，為天然樹每日澆水是必不可少的步驟。新鮮的樹在前24小時內吸水量可能很大，而後續也需持續保持樹幹的濕潤狀態，以減少火災風險。

裝飾聖誕樹時，消防局提醒市民注意電氣安全。居民需使用經過安全認證的燈飾，事先檢查是否有電線裸露或插頭鬆動的問題，並避免在一根延長線上連接過多燈串。此外，在離開家或睡覺時，應關掉所有燈光以防意外。

節後及時處理聖誕樹同樣重要。枯萎的樹木更容易燃燒，因此居民應避免將其存放在室內或車庫中。消防局建議在假期結束後，儘快通過當地的回收計畫妥善丟棄樹木，同時切勿嘗試將其焚燒於壁爐或火爐中。因為松樹和冷杉的油脂可能導致爆燃或煙囪起火。

儘管布置聖誕樹是一種美好的節日傳統，但如果忽視安全細節，可能會帶來嚴重後果。通過遵守這些提示，居民不僅可以保護自己和家人，還能為社區創造一個更加安全和和諧的節日環境。