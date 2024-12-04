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聖荷西1死槍擊 3嫌疑人涉幫派活動

記者龔玥／聖荷西報導
涉案兩位成年嫌疑人嫌犯均被捕。（聖荷西警局提供）
涉案兩位成年嫌疑人嫌犯均被捕。（聖荷西警局提供）

今年10月27日淩晨2時38分，聖荷西南第二街100街區（100 block of South 2nd Street）發生了一起槍擊案件，當晚，聖荷西警察局接到報警，巡警迅速趕赴現場，發現一名成年男性受害者身中至少一槍。儘管警員與隨後抵達的醫務人員全力搶救，受害者終因傷勢過重不幸身亡，被宣布當場死亡。

事件發生後，聖荷西警察局立即展開全面調查。警方在案發現場發現了一支步槍，將其作為重要物證記錄在案。隨著調查的深入，偵探確認了三名主要嫌疑人，分別是涅托（Addam Nieto）、梅迪納（Brian Medina）以及一名未成年青少年，並指出他們與聖荷西的一個當地幫派有直接關聯。這一發現令案件性質進一步複雜化。

11月15日，警方在聖荷西成功逮捕了青少年嫌疑人。逮捕過程中，這名嫌疑人被發現攜帶了一支自動槍支，藏於腰間。隨後，這名未成年嫌疑人被控謀殺罪，並被送往聖塔克拉拉縣少年管教所接受拘押。

進一步調查發現，第二名嫌疑人梅迪納早已因其他案件被關押在聖塔克拉拉縣少年管教所。兇殺案偵探對其進行正式拘留，並以謀殺罪將其移送至聖塔克拉拉縣監獄

與此同時，第三名嫌疑人涅托在史丹斯勞縣因不相關的案件被拘留。警方隨後對其發出謀殺指控，目前正在等待將其引渡回聖塔克拉拉縣接受司法程序。

警方日前表示，這起案件是聖荷西市今年發生的第26起兇殺案，案件的動機和具體細節仍在進一步調查中，但初步跡象表明，嫌疑人與幫派活動的關聯可能是導致案件發生的重要因素。聖荷西警方將通過加強執法與社區合作，努力減少此類暴力事件的發生。

嫌疑人使用的武器。（圖由聖荷西警局提供）
嫌疑人使用的武器。（圖由聖荷西警局提供）
嫌疑人使用的武器。（圖由聖荷西警局提供）
嫌疑人使用的武器。（圖由聖荷西警局提供）

聖荷西 監獄 槍支

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