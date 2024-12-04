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糧食不安全危機 灣區5食品銀行喊話社區伸援手

記者龔玥／聖荷西報導
灣區五大食品銀行在矽谷的第二豐收食品銀行聯合舉行新聞發布會，呼籲各界伸出援手，共同應對糧食不安全危機。(記者龔玥╱攝影)
灣區五大食品銀行在矽谷的第二豐收食品銀行聯合舉行新聞發布會，呼籲各界伸出援手，共同應對糧食不安全危機。(記者龔玥╱攝影)

面對糧食需求激增和資金支持大幅減少的雙重壓力，灣區五大食品銀行3日在矽谷的第二豐收食品銀行聯合舉行新聞發布會，希望社會關注糧食不安全問題，並呼籲各界伸出援手，通過捐款、志願服務和政策宣導共同應對糧食不安全危機。

這些食品銀行包括阿拉米達市社區食品銀行、康曲柯士達縣食品銀行、紅木帝國食品銀行、舊金山市-馬連食品銀行，以及矽谷的第二豐收食品銀行。

目前糧食援助的需求已恢復至大流行高峰期的水準，但財政支持卻遠不如當時。矽谷第二豐收食品銀行執行長巴喬（Leslie Bacho）說：「我們正經歷歷史上最具挑戰性的時刻。社區對糧食援助的需求激增，但捐款減少，成本卻持續上升。這對食品銀行的運營造成了巨大壓力，迫使我們不得不減少或調整服務。」

灣區的糧食不安全問題主要源於高昂的生活成本和收入不平等。資料顯示，矽谷服務行業員工的平均月收入稅後為3875元，而一居室公寓的平均月租金高達3000元，許多家庭在支付房租後所剩無幾。加之聯邦項目的覆蓋範圍有限，更多居民不得不依賴食品銀行來獲取基本食物保障。

舊金山市-馬連食品銀行代表表示，在大流行期間，政府的緊急政策幫助將糧食不安全率降至歷史最低。但隨著這些支援的終止，我們的社區再次在食物、住房、藥物和其他生活必需品之間面臨艱難選擇。

食品銀行不得不對服務模式進行調整。例如，舊金山市-馬連食品銀行因資金短缺，將關閉疫情期間的臨時食品分發點。預計到2025年，這一調整將影響舊金山市約1萬個家庭。

發布會特別邀請了原食品銀行服務受益者兼志願者弗萊徹分享他的經歷。弗萊徹因健康問題失業，曾依靠第二豐收食品銀行的援助維持生計。如今，他成為了一名志願者，為社區分發食品。他說：「饑餓是一個可解決的問題，但需要我們每個人的努力。我看到食品銀行如何改變了我的生活，現在我希望回饋社區。」

各食品銀行領導者在發布會上，呼籲社會各界伸出援手，通過捐款、志願服務和政策宣導共同應對糧食不安全危機。 「食品銀行每籌集一美元，就能提供兩頓飯。即使是一點點的捐助，也能對社區產生深遠影響。」

灣區食品銀行的聯合行動，目的在喚醒公眾關注這一日益嚴重的社會問題。正如紅木帝國食品銀行執行長古德溫（Allison Goodwin）所說︰「饑餓是一個無黨派問題，它需要我們共同努力，從今天開始解決。」

康曲柯士達縣食品銀行代表發言。(記者龔玥╱攝影)
康曲柯士達縣食品銀行代表發言。(記者龔玥╱攝影)
矽谷第二豐收食品銀行執行長巴喬在會上發言。(記者龔玥╱攝影)
矽谷第二豐收食品銀行執行長巴喬在會上發言。(記者龔玥╱攝影)

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