市議員殷嘉立支持永久關閉Great Highway 社區發動罷免

是否關閉海傍公路，舊金山社區意見分歧很大。（記者劉先進╱攝影）

舊金山社區活動者布德海（Vin Budhai）和柯里亞（Richard Corriea）3日向選民登記 處提交罷免 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的意向書，主因他支持永久關閉海傍公路（Great Highway）。11月大選時才公投 通過的K提案禁止司機和通勤者通行海傍公路，而該法案在當地選區有一股強烈的反對潮，很多選民認為殷嘉立背叛民意。

殷嘉立公開聲明，選民有權罷免他們選出的領導人。他支持K提案，是因為其能解決環境問題，解決屬於所有人的寶貴海岸的不可避免的問題。

K提案在此次公投中獲得55%的得票率。布德海表示，殷嘉立背叛民意，提出了關閉海傍公路的K提案，而選區64%的民眾反對。「他不是選區真正領導人，代表特殊利益集團或其他團體。」

布德海說，海傍公路每天有2萬個通勤者，向北到達列治文區，向南抵達Vice Versa地區。支持關閉公路者說，關閉公路後，車輛可分流到19街和日落大道。問題是，這兩條路設計初衷並非如此。大多數司機會選擇穿過居民區，帶來交通隱患，「殷嘉立等人提出的這項立法，他們知道城市的其他區域會投票贊成，但最終卻沒有緩解交通的計畫，沒有建設公園的資金，這是糟糕的領導力。」

布德海表示，等金山選民登記處批准罷免意向後，他們有120天時間，收集9900個簽名，才能將罷免放入公投。12月12日，海岸委員會將在紐波特海灘舉行關於發放關閉公路許可證的聽證會。預計有很多日落區居民發郵件表達心聲。如果委員會不發放許可證，就有機會延遲關閉。

一直反對關閉海傍公路的華裔民主黨協進會主席招霞（Josephine Zhao）表示，目前仍在觀望中。希望金山公園局延遲提交給海岸線委員會的關閉公路許可證申請。若延遲關閉，以後有機會將新提案放入公投避免罷免。

僑領林志斯說，選區如此之多的人反對關閉公路，原本希望殷嘉立能懸崖勒馬，不真正執行K提案。但目前看來，殷嘉立會一意孤行。剩餘只有兩個選項，一方面啟動罷免，施加壓力；另一方面考慮發起訴訟，阻止海岸委員會發放關閉道路的許可證。

殷嘉立表示，尊重日落區選民反對K提案的觀點。大家不會在每個問題上都達成100%的一致。但他一直希望傾聽選民的擔憂，並努力解決問題。在過去的一個月中，他已經與數百名居民交談。他已聯繫多位領導人，希望共同解決交通流量和街道安全方面的問題。邀請每一位日落區的居民合作參與。