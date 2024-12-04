我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

市議員殷嘉立支持永久關閉Great Highway 社區發動罷免

記者劉先進╱舊金山報導
是否關閉海傍公路，舊金山社區意見分歧很大。（記者劉先進╱攝影）
是否關閉海傍公路，舊金山社區意見分歧很大。（記者劉先進╱攝影）

舊金山社區活動者布德海（Vin Budhai）和柯里亞（Richard Corriea）3日向選民登記處提交罷免第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的意向書，主因他支持永久關閉海傍公路（Great Highway）。11月大選時才公投通過的K提案禁止司機和通勤者通行海傍公路，而該法案在當地選區有一股強烈的反對潮，很多選民認為殷嘉立背叛民意。

殷嘉立公開聲明，選民有權罷免他們選出的領導人。他支持K提案，是因為其能解決環境問題，解決屬於所有人的寶貴海岸的不可避免的問題。

K提案在此次公投中獲得55%的得票率。布德海表示，殷嘉立背叛民意，提出了關閉海傍公路的K提案，而選區64%的民眾反對。「他不是選區真正領導人，代表特殊利益集團或其他團體。」

布德海說，海傍公路每天有2萬個通勤者，向北到達列治文區，向南抵達Vice Versa地區。支持關閉公路者說，關閉公路後，車輛可分流到19街和日落大道。問題是，這兩條路設計初衷並非如此。大多數司機會選擇穿過居民區，帶來交通隱患，「殷嘉立等人提出的這項立法，他們知道城市的其他區域會投票贊成，但最終卻沒有緩解交通的計畫，沒有建設公園的資金，這是糟糕的領導力。」

布德海表示，等金山選民登記處批准罷免意向後，他們有120天時間，收集9900個簽名，才能將罷免放入公投。12月12日，海岸委員會將在紐波特海灘舉行關於發放關閉公路許可證的聽證會。預計有很多日落區居民發郵件表達心聲。如果委員會不發放許可證，就有機會延遲關閉。

一直反對關閉海傍公路的華裔民主黨協進會主席招霞（Josephine Zhao）表示，目前仍在觀望中。希望金山公園局延遲提交給海岸線委員會的關閉公路許可證申請。若延遲關閉，以後有機會將新提案放入公投避免罷免。

僑領林志斯說，選區如此之多的人反對關閉公路，原本希望殷嘉立能懸崖勒馬，不真正執行K提案。但目前看來，殷嘉立會一意孤行。剩餘只有兩個選項，一方面啟動罷免，施加壓力；另一方面考慮發起訴訟，阻止海岸委員會發放關閉道路的許可證。

殷嘉立表示，尊重日落區選民反對K提案的觀點。大家不會在每個問題上都達成100%的一致。但他一直希望傾聽選民的擔憂，並努力解決問題。在過去的一個月中，他已經與數百名居民交談。他已聯繫多位領導人，希望共同解決交通流量和街道安全方面的問題。邀請每一位日落區的居民合作參與。

殷嘉立說，懇請選民考慮他代表大家所做工作的整體情況，而不僅僅是這一個問題。他表示，支持K提案，是因為相信它解決環境問題，解決屬於所有人的寶貴海岸的不可避免的問題。「日落區的多數選民在K提案上與我意見相左，但罷免不會改變K提案的結果，也不會阻止公園局實施該提案。」

舊金山市議員殷嘉立支持關閉海傍公路的K法案，被一些選民認為背叛民意，已經提交罷免...
舊金山市議員殷嘉立支持關閉海傍公路的K法案，被一些選民認為背叛民意，已經提交罷免殷嘉立意向書。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市議員殷嘉立支持關閉海傍公路的K法案，被一些選民認為背叛民意，已經提交罷免...
舊金山市議員殷嘉立支持關閉海傍公路的K法案，被一些選民認為背叛民意，已經提交罷免殷嘉立意向書。(記者劉先進╱攝影)

罷免 公投 選民登記

上一則

美超微財務風暴利空出盡 買氣回籠股價強彈

下一則

蘋果6華裔員工 涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

延伸閱讀

社區發起罷免支持永久關閉海旁公路市議員殷嘉立

社區發起罷免支持永久關閉海旁公路市議員殷嘉立
皇后區2新州眾議員 下月履職

皇后區2新州眾議員 下月履職
市議員莊文怡感謝社區捐款 其法律辯護信託獲近6萬元

市議員莊文怡感謝社區捐款 其法律辯護信託獲近6萬元
青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署
阿拉米達縣首位遭罷免地檢長 官善貞認輸

阿拉米達縣首位遭罷免地檢長 官善貞認輸

熱門新聞

受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）

黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

2024-11-30 01:20
不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

2024-12-02 01:20
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

華裔仲介造假庇護申請遭起訴 每人收5千 事成還討紅包

2024-11-29 13:27
Greptile 創始人古普塔的工作制度引起爭議。(社交媒體X)

新創公司Greptile執行長 要求員工每周至少工作84小時

2024-12-03 15:02
BetCalifornia本月發布的最新研究稱，麥當勞取代In-N-Out Burger，成為2024年加州最受歡迎的快餐店。（記者葛歆睿╱製圖）

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

2024-11-30 20:16

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生