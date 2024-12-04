移民小說「中國人的煩惱」 金山圖書館今年借閱最多紙本書

舊金山圖書館今年借閱次數最多的紙本書，是一本講述華裔移民的小說。(取自亞馬遜)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山公共圖書館 今年借閱率最高的圖書是《第四羽翼》（Fourth Wing），是作者雅羅斯（Rebecca Yarros）去年在社交媒體上暴紅的 「浪漫幻想 」（romantasy）小說。該書的故事情節設定在一個年輕人訓練成為龍騎士的世界裡，魔法與浪漫的結合令人上癮，吸引了 BookTok（TikTok專為讀書愛好者設立的子社區）上的讀者，並使其成為風靡全球級作品。

根據舊金山公共圖書館的流通數據，「第四羽翼」去年的電子書借閱量超過6000次，有聲書和實體書的借閱量可能更高達數百次。

其他受歡迎的小說類紙質實體書包括「中國人的煩惱」（The Chinese Groove），這是一個關於一個搬到舊金山的中國人的移民故事，以及帕切特（Ann Patchett）的小說「湯姆湖」（Tom Lake）。

被借閱次數最多的非小說類圖書是「被驅逐的人」（Evicted）作者德斯蒙德（Matthew Desmond）的作品「美國的貧困」（Poverty, by America），該書探討了美國持續存在的貧困問題。薩莫拉（Javier Zamora）的回憶錄「索利托」（Solito）記錄了他從薩爾瓦多（El Salvador）跨越美國邊境 的旅程，在成人非小說類圖書中排名第二。