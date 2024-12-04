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一上任就面臨巨額財政赤字 舊金山候任市長羅偉挑戰大

記者王子涵／舊金山報導
舊金山未來五年的開支將增加17億元，而收入僅增加5.2億元。（舊金山市府臉書）
舊金山未來五年的開支將增加17億元，而收入僅增加5.2億元。（舊金山市府臉書）

舊金山候任市長丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）將在明年1月8日就職。在執掌舊金山市府之前，他必須為市府兩年8.76億的預算赤字想出對策，這也是他面對的眾多挑戰之一。

現任市長布里德（London Breed）辦公室3日公布城市財政報告，揭示了城市預算的嚴峻前景。布里德已要求各部門從下個財年起削減15%的一般支出，而羅偉在上任後所能決定的是具體進行哪些削減。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，布里德辦公室要求各部門考慮凍結招聘，強調裁員並非首選，但若要達到15%的目標，某些崗位的裁員恐無法避免。

財政上的壓力對於羅偉團隊來說既嚴峻且煎熬，他在尋找辦法的同時，也要保證他在競選時所許下的承諾得以實現，如取締毒品市場、減少遊民、擴充警力、乾淨的街道等。

市府前審計長哈靈頓（Ed Harrington）直言：「挑戰是艱巨的，如同要一艘行駛的航空母艦轉彎。」他表示，羅偉缺乏政治經驗，可能使他更願意進行結構性的削減，而不像布里德近年來那樣依賴一次性資金來源。可行的選項包括合併或裁撤城市部門，或對某些部門的開支方式進行永久性改革。

羅偉2日在社交媒體上透露，他不願看到的纜車（Cable Car）線路被終止。這是市交通局（SFMTA）為應對預選削減所提出的一項提議。由於SFMTA不依賴城市通用基金（General Fund），因此該部門不受布里德周二發布的預算指導約束。

在3日的最新聲明中，羅偉沒有透露具體的應對措施，但提到選民選擇他，是希望看到「對市府不可持續現狀的問責與改變」。

「預算赤字是一場危機，我們必須直面，這需要我們做出艱難的決策。」羅偉說，「我們不能僅僅通過削減來解決問題，也不能將平衡預算的重擔壓在工薪階層身上。我們需要停止超出承受範圍的開支，同時優先考慮對全面經濟復甦和維護基本服務等至關重要的投資。」

他補充說，希望促進「多元且增長的經濟」，對於消除持續的預算赤字至關重要。

在未來兩年面臨的8.76億元赤字中，預計不到三分之一將在明年被觸發，部分原因是酒店稅收低於預期，以及選民上月批准的M提案（企業稅改）導致企業稅收入下降。

在預算削減指導中，布里德表示，各部門在計畫明年15%的削減時，應保持核心服務。自12月15日起，城市將不再為員工支付過夜差旅或任何飛行旅費。

紀事報還指出，若準總統川普（Donald Trump）實施針對加州等自由派地區的政策，城市財政可能面臨更大壓力。

預算 舊金山 裁員

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