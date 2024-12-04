我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

金曲歌王林俊傑 明年2/19大通中心開唱

記者劉先進╱舊金山報導
來自新加坡的創作歌手林俊傑（JJ Lin），明年2月19日將在大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」。(取自社媒)
來自新加坡的創作歌手林俊傑（JJ Lin），明年2月19日將在大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」。(取自社媒)

金州勇士大通中心表示，來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑（JJ Lin），將於明年2月19日在大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP）。這也是繼香港歌手陳奕迅之後，大通中心舉行的第二位華語歌手演唱會。

此次林俊傑世界巡演包含北美多個城市。2月8日在洛杉磯的The Kia Forum啟動，15日在加拿大多倫多市的Scotiabank Arena，19日在大通中心，22日在紐約布魯克林市巴克萊中心（Barclays Center），26日在麻州波士頓市的Agganis Arena。

林俊傑以深情嗓音、活力四射的表演和熱門金曲而聞名，過去20年獲獎頗多，曾拿下金曲獎最佳新人獎及兩屆金曲獎最佳男歌手，金曲獎被譽為華語界的葛萊美獎。2003年，發行首張創作專輯「樂行者」，之後憑藉江南一曲火爆華語樂壇，又陸續推出「小酒窩」、「曹操」等經典歌曲。

林俊傑表示，這次巡演是為了讓他的音樂更貼近那些在整個職業生涯中一直支持自己的人。「現場表演是我與歌迷最親密的接觸。我迫不及待地想與美國和加拿大的歌迷分享這些時刻。」

預售票發售時間和地點分別為，12月9日在洛杉磯的The Kia Forum，12月12日在多倫多的豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）發售。所有巡演日期的預售票和普通票將在稍後公布，由於預計需求會很高，建議歌迷儘早購票。有關門票、票價和巡演的其他資訊，可查詢iemshowplace.com。

洛杉磯 加拿大 新加坡

上一則

社區發起罷免支持永久關閉海旁公路市議員殷嘉立

下一則

灣區BART擴展 交通效率與環保並進

延伸閱讀

練歌啦…周杰倫演唱會後天登場 最難的歌公認是這首

練歌啦…周杰倫演唱會後天登場 最難的歌公認是這首
五月天巡演26場封王 上海開唱宣布明年來美計畫

五月天巡演26場封王 上海開唱宣布明年來美計畫
五月天阿信哭了 成軍28周年紀念日不在台灣

五月天阿信哭了 成軍28周年紀念日不在台灣
周邊商品好貴 泰勒絲一款蠟燭賣50元 粉絲也批「瘋狂」

周邊商品好貴 泰勒絲一款蠟燭賣50元 粉絲也批「瘋狂」
洛杉磯車展 KIA美國發布5款新車型

洛杉磯車展 KIA美國發布5款新車型

熱門新聞

受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）

黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

2024-11-30 01:20
不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

2024-12-02 01:20
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

華裔仲介造假庇護申請遭起訴 每人收5千 事成還討紅包

2024-11-29 13:27
Greptile 創始人古普塔的工作制度引起爭議。(社交媒體X)

新創公司Greptile執行長 要求員工每周至少工作84小時

2024-12-03 15:02
BetCalifornia本月發布的最新研究稱，麥當勞取代In-N-Out Burger，成為2024年加州最受歡迎的快餐店。（記者葛歆睿╱製圖）

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

2024-11-30 20:16

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生