金曲歌王林俊傑 明年2/19大通中心開唱

來自新加坡的創作歌手林俊傑（JJ Lin），明年2月19日將在大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」。(取自社媒)

金州勇士大通中心表示，來自新加坡 的知名華語創作型歌手林俊傑（JJ Lin），將於明年2月19日在大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP）。這也是繼香港歌手陳奕迅之後，大通中心舉行的第二位華語歌手演唱會。

此次林俊傑世界巡演包含北美多個城市。2月8日在洛杉磯 的The Kia Forum啟動，15日在加拿大 多倫多市的Scotiabank Arena，19日在大通中心，22日在紐約布魯克林市巴克萊中心（Barclays Center），26日在麻州波士頓市的Agganis Arena。

林俊傑以深情嗓音、活力四射的表演和熱門金曲而聞名，過去20年獲獎頗多，曾拿下金曲獎最佳新人獎及兩屆金曲獎最佳男歌手，金曲獎被譽為華語界的葛萊美獎。2003年，發行首張創作專輯「樂行者」，之後憑藉江南一曲火爆華語樂壇，又陸續推出「小酒窩」、「曹操」等經典歌曲。

林俊傑表示，這次巡演是為了讓他的音樂更貼近那些在整個職業生涯中一直支持自己的人。「現場表演是我與歌迷最親密的接觸。我迫不及待地想與美國和加拿大的歌迷分享這些時刻。」

預售票發售時間和地點分別為，12月9日在洛杉磯的The Kia Forum，12月12日在多倫多的豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）發售。所有巡演日期的預售票和普通票將在稍後公布，由於預計需求會很高，建議歌迷儘早購票。有關門票、票價和巡演的其他資訊，可查詢iemshowplace.com。