Cash App創辦人命案 檢控嫌犯編造殺人動機

檢察官在鮑勃‧李命案結案陳詞中稱，嫌犯莫梅尼與律師編造荒謬的自衛故事，來解釋他為何刺死鮑勃‧李。(電視新聞截圖)

在為期六周的Cash App 創辦人鮑勃‧李（Bob Lee）命案審判告一段落後，檢察官2日進行結案陳詞，稱嫌犯是個騙子，編造令人難以置信的自衛故事，來解釋他去年為何刺死鮑勃‧李。

2日在舊金山 高等法院，檢察官雷恩斯德特（Dane Reinstedt）首先在庭上播放了鮑勃‧李遇襲後撥打911的電話錄音，可以聽到鮑勃‧李一遍又一遍地說「救命、救命」，直到他在海灣大橋下的人行道上逐漸失去知覺。雷恩斯德特還播放了警察到達現場發現倒地的鮑勃‧李的影片，讓坐在一旁的鮑勃‧李前妻和他們的兩個孩子淚流滿面、離開法庭。

雷恩斯德特對陪審團說：「2023年4月4日，有人撥打911求救，一遍又一遍地說『我被人刺傷了』。那個刺傷他的人那天晚上沒有打911，之後也沒有。」

雷恩斯德特還說：「儘管辯方律師試圖導入複雜的內容，事實其實非常簡單，那就是：被告刺了鮑勃‧李三刀。我們請求各位判定莫梅尼（Nima Momeni）有罪。」

雷恩斯德特在庭上花了近兩個小時的時間，逐一對命案之前幾小時發生的事做總結。他告訴陪審團，案件的重點是：鮑勃‧李和莫梅尼的妹妹卡札爾（Khazar Momeni）在一名毒販的家中玩樂後，這名毒販為卡札爾注射了藥物使她失去知覺並性侵。卡札爾後來將這件事告訴莫梅尼，莫梅尼在盛怒之下刺死了鮑勃‧李。

對於辯方律師說莫梅尼刺傷鮑勃‧李是出於自衛，雷恩斯德特稱這一理論十分荒謬，直指是莫梅尼及其律師在看過所有證據後編造出來的，還找了所謂的專家來支持這理論。

對於莫梅尼稱自己對鮑勃‧李開了一個「糟糕的玩笑」，導致鮑勃‧李抓狂掏出利刃攻擊他，雷恩斯德特也諷刺地說，這是一項「了不起的發明」。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，在辯方結案陳詞結束後，由12人組成的陪審團開始進行審議，決定39歲的莫梅尼是否犯下一級謀殺罪，若罪名成立，他可能被判處25年到終身監禁的刑期。