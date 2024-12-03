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洛斯阿圖燈節遊行 台裔家庭提早到場 最前排竟已被用粉筆占位

記者孫愛薇／洛斯阿圖報導
韓太太提早抵達，卻發現街邊第一排都已被粉筆畫滿占位線。（受訪者提供）
韓太太提早抵達，卻發現街邊第一排都已被粉筆畫滿占位線。（受訪者提供）

聖誕節即將到來，洛斯阿圖市（Los Altos）12月1日晚間舉辦第48屆「洛斯阿圖燈節遊行」（Los Altos Festival of Lights Parade）。有別於一般白天遊行，燈節遊行在漸暗天色中，隊伍各自身著炫亮燈飾遊街，是南灣聖誕活動盛事之一。有台裔居民一小時半前到場卡位，才發現第一排位置都已被粉筆畫出占位空間。

成立自1977的「洛斯阿圖燈節遊行」是該市聖誕傳統慶典。活動主題為「童年節慶幻想」（A Child′s Holiday Fantasy），遊行隊伍有繽紛的花車、樂隊以及盛裝打扮的各種角色，數千盞燈光同時點亮吸引民眾的目光。隊伍壓軸有聖誕老人以及馴鹿，帶來濃濃聖誕氣氛。

三台警用重機掛滿了聖誕燈，很親民可愛的風格備受歡迎。（受訪者提供）
三台警用重機掛滿了聖誕燈，很親民可愛的風格備受歡迎。（受訪者提供）

觀賞遊行的南灣台裔居民韓太太表示，這幾年都聽過朋友分享過遊行，今年是第一次參加。晚間6時才開始的遊行，韓太太一家晚間4時半就已抵達提前占位。但到了現場，才發現街邊第一排都已被粉筆畫滿占位線，分線分別寫上占位者的名字或記號。接近活動開始前，粉筆區逐漸塞滿觀賞民眾。韓太太第一次看到這種粉筆占位方式，感到頗為新奇。

韓太太一家最後找到長椅讓小朋友們可以站著觀賞。她建議其他下次想前來賞燈的遊客，不妨可以考慮提前在遊行經過的餐廳旁訂位用餐。因疫情期間，洛斯阿圖市的市區主要道路為沿街的餐廳提供戶外用餐選項，將部分停車格或行車路線改為戶外用餐區，而不少餐廳的戶外用餐區恰為遊行經過路線。「感覺最美妙的觀賞方式，就是坐在餐廳的街邊用餐區，一邊吃飯一邊賞燈」。

一台接著一台閃亮燈飾的遊行車隊，讓民眾目不轉睛。（受訪者提供）
一台接著一台閃亮燈飾的遊行車隊，讓民眾目不轉睛。（受訪者提供）

對於活動內容，韓太太表示最喜歡警車部分，「三台警用重機掛滿了聖誕燈，很親民很可愛」。各個中學的儀隊跟樂隊表演也很精彩，拋槍拋旗讓小孩子看得目不轉睛，壓軸的聖誕老公公跟民眾揮手時候氣氛最熱鬧。

聖誕節 疫情

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