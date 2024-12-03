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善用5工具 在「網購星期一」找到最佳優惠

聖荷西訊
2024年「網購星期一」的消費者支出，預計將達到創紀錄的132億元；示意圖。（取自Pixabay）
2024年「網購星期一」的消費者支出，預計將達到創紀錄的132億元；示意圖。（取自Pixabay）

據Adobe Analytics統計，2024年「網購星期一」（Cyber Monday）的消費者支出預計將達到創紀錄的132億美元。網購星期一創立於2005年，推動線上購物，並取得巨大成功。多家平台提供查尋過去價格的服務，即使過了本次購物季，未來仍具實用性。

根據洛杉磯KTLA電視台報導，今年各平台商品供應充足，折扣優惠琳瑯滿目。比價網站Wirecutter的編輯康特（Annemarie Conte）指出，「在疫情高峰期間，尋找優惠折扣非常困難，但現在我們看到折扣優惠正在回歸到疫情前的水平」。

此外，今年一項新趨勢正在興起：人工智慧成為購物的得力助手。舉例而言，如果消費者訂閱了ChatGPT可以上網的版本，就能獲得各種比價資訊，比如特定商品在哪家零售商有最佳優惠。另一款有用的工具是Perplexity.AI，這個平台可以將多個產品的評論整合成簡單明瞭的總結，並提供最新價格資訊。

此外，Google Shopping在今年假期進行了全面改版，新推出的「折扣商品」功能可以從全網匯集折扣產品，甚至還會根據消費者的搜索歷史進行推薦，只需在Google搜索「shop deals」即可找到相關資訊。

那麼消費者要如何確保買到好價格？根據康特的推薦，有幾款工具可以幫助檢查商品價格：

1.Keepa：該工具提供超過50億種亞馬遜商品的價格歷史圖表

2.CamelCamelCamel：該工具提供商品價格歷史資訊，消費者只需輸入產品名稱或貼上亞馬遜商品網址，即可查看過去幾個月的價格波動圖表。

3.Slickdeals：該網站依靠群眾智慧，推薦高票折扣商品。

4.DealNews：該平台的編輯團隊親自挑選並解釋每個優惠。

5.Wirecutter：如果消費者需要購物靈感，可以在該網站上查看經過專家審核的詳細折扣頁面等。

康特還建議，消費者在購物之前，請務必檢查退貨政策，「大多數知名品牌和零售商都有合理的退貨政策，但對於那些不熟悉或從未聽說過的網站，務必多加留意並遵從直覺」，「也要檢查網站是否有詳細的客戶服務聯繫資訊」。

疫情 亞馬遜 零售商

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