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太浩湖湖底含有毒物質電纜 已全數清除

編譯組／綜合報導
沿太浩湖湖底鋪設的數哩長的百年鉛襯裡AT&T電話電纜已被清除。（電視新聞截圖）
沿太浩湖湖底鋪設的數哩長的百年鉛襯裡AT&T電話電纜已被清除。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，沿太浩湖（Lake Tahoe）湖底鋪設的數哩長的百年鉛襯裡電話電纜已被清除，許多當地人一直擔心這些電纜將有毒化學物質滲入湖水中。

周四（11月28日）下午，非營利性保護組織 「拯救太浩湖聯盟」（League to Save Lake Tahoe）傳來了清除電纜的消息，該組織與電信巨頭AT&T合作，幫助協調這項工作。AT&T通過電子郵件向紀事報證實，這些電纜已被清除。

「拯救太浩湖聯盟」首席戰略官帕特森（Jesse Patterson）在一份公告中說：「這是太浩湖的一個重要里程碑。」

在過去的幾年中，拆除電纜的努力經歷了多次法律爭論和一次錯誤的開始。

12年前，太浩湖的潛水員發現了約6哩長的廢棄電纜，這些電纜沿著西岸的邊緣，穿過祖母綠灣（Emerald Bay）的入海口，一直延伸到南太浩湖。2021年，為了拆除這些電纜，「加州釣魚運動保護聯盟」（California Sportfishing Protection Alliance）起訴AT&T，聲稱這些電纜歸該公司所有，對公眾健康構成威脅。

AT&T對電纜洩漏有毒物質的說法提出異議，但同意拆除電纜。然而，去年在媒體的大量報導下，該公司放棄了這一承諾，因為媒體詳細報導了該公司擁有的舊電信線路在美國其他地區也可能造成公共健康問題。

在今年9月宣布的與釣魚運動聯盟達成的和解協議中，AT&T表示，它將會著手抽取電纜。據釣魚運動聯盟估計，這些電纜重約10萬磅。

根據周四的公告，AT&T 雇用了一家海洋服務承包商 J.F. Brennan Co.進行電纜抽取工作，包括潛水員、生物學家和考古學家在內的專業顧問團隊，將幫助確保將電纜全部從湖底抽出的同時，不影響水質、水生生物或太浩湖的自然環境。

「拯救太浩湖聯盟」表示，這些電纜將在太浩湖盆地以外的地方被回收。

AT&T 釣魚 加州

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